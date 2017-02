Raatuse noarünnaku osalistele abi kutsunud poemüüja: „Siin on ennegi igasuguseid käinud!”

Tartus Raatuse tänaval võõrasse korterisse tunginud ja seal kolme inimest pussitanud mehed läksid pärast rünnakut majast välja. Samal tänaval tegutseb mitu poodi – müüjate kirjeldustest tuleb välja, et pärast noarünnakut oli Raatuse tänav justkui vigastatud abiotsijaid täis.

Rünnaku käigus viga saanud noormees olevat rünnaku järel kõrvalmajja kohvimasinapoodi põgenenud. Poemüüja Harder Kink sõnas, et lonkav, vigastatud jalaga kannatanu astus poodi, rääkis lühidalt juhtunust ja palus politsei kutsuda. „Alguses ehmusin, aga siis tuli tegutseda,“ sõnas Kink. Enne hädaabikõne lõppu oli Kinki sõnul abi palunud mees aga juba poest lahkunud.

Abi kutsus ka lähedalasuva riidepoe müüja – paistab, et pussitaja ja tema sõbra palvel. Müüja sõnul oli nimelt kaks noormeest poodi astunud ja palunud endale kiirabi kutsuda, sest ühel meestest oli pea verine. Naine ütles, et noormehed mingit ohtu ei paistnud endast kujutavat. „Siin on ennegi igasuguseid käinud, nemad olid võrreldes teistega väga rahulikud,“ sõnas ta. Nii kutsus ta kiirabi ja jäi nendega abi ootama.

Toimuvat jälgis ka majast üle tee asuva kalatarvete poe müüja Kadri, kes oli noormehi ka hommikupoole maja ümber tiirutamas näinud. „Nad silmnähtavalt tuikusid ja olid joobes,“ ütles ta. Hiljem nägi Kadri, kuidas kaks kiirabiautot ja politsei sündmuskohale jõudsid.

Mitte keegi kõnelenud pealtnägijatest end juhtumi pärast ohustatuna ei tunne. „Ühe juhtumi põhjal ei saa järeldada, et see piirkond on ohtlik,“ sõnas Kink.

Kolmekorruseline puumaja, kus juhtum aset leidis, turvameetmetega just silma ei paista. Sissepääsuks on maja taga viltune puust uks, mis ei olnud rünnaku ajal lukus. Igalt korruselt viib korteritega koridori eraldi uks, mis samuti olid lukust lahti. Teise korruse ukse peal, kus väidetavalt ka rünnak toimus, seisab silt „Meil on koridor alati lukus!“

Raatuse tänava pussitamine Foto: Argo Ingver

Tartus Raatuse tänaval tungis laupäeval kaks meest võõrasse korterisse, kus arvatavalt üks neist pussitas kolme inimest: kahte naist ja ühte meest. Noarünnakus said 23- ja 30-aastane naine kergemaid vigastusi, kolmas kannatanu, 25-aastane mees, viidi raskes seisus Tartu ülikooli kliinikumi.

Politsei pidas kahtlusalused kinni Raatuse tänaval asuva poe ees. Mõlemad olid joobes ja viidi esmalt kainenema, täna võeti üks neist ka vahi alla. Teine mees praeguse info järgi kedagi ei pussitanud, vaid oli üksnes kaasas. Juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlust tapmiskatset käsitleva paragrahvi järgi.