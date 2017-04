Puu alla jäetud must spordikott käivitas suure päästeoperatsiooni

Eile õhtul teatati politseile kahtlasest kotist Tallinnas Vabaduse väljaku juures. Selgus, et koti omanik oli läinud poodi ega soovinud suurt kotti endaga kaasa vedada.

Politsei sai kahtlasest kotist teate kella 22.10 paiku. Kohale tulid ka demineerijad ja kiirabi. Kaarli kiriku ja Vabaduse väljaku vahel asuva allee ühe puu alla jäetud must spordikott oli ohutu. "Selgus, et koti omanik oli selle lihtsalt sinna jätnud, et käia kiirelt poes," täpsustas PPA pressiesindaja Olja Kivistik.