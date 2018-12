Pussitamised Kuressaares: mõlemad kahtlustatavad võeti kohtu loal vahi alla

Kahtlustatavad tabati õnneks peagi. Rainer Amuri kinnitusel on mõlemad kahtlustatavad varem kriminaalkorras karistatud ja mõlemal on katseaeg. "Aga katseaeg ei ole vägivallakuritegudega seoses, vaid ühel on seoses varavastaste kuritegudega ja teisel on seoses narkokuritegudega."

Delfile teadaolevalt kuulub tapmises kahtlustatava 31-aastase mehe süütegude hulka seegi, et 2015. aastal mõisteti ta süüdi selles, et ta varastas ühe korteri paljaks ja süütas selle seejärel põgenema. Teine mees aga olla aastate eest tunginud Kuressaares ühe lokaali ees võhivõõrale inimesele kallale ning talle peksa andnud. Viimati mõisteti talle oktoobri lõpus karistus selle eest, et ta varastas kahest kauplusest tööriistu. Prokuratuurist lubati meeste senist karistusregistrit täpsustada homme.

Mis aga puutub ohvrisse - tegu oli Lääne päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Sulev Kallavusega. Päästeamet avaldas mehe perele ja lähedastele kaastunnet.