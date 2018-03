Purjus veokijuht vajus sõidukiga läbi Peipsi jää

Täna hommikul sai politsei teate, et Peipsi järve ääres Varnja alevikus on juhtunud õnnetus, kus veokijuht manööverdas sõidukiga ja sattus jääle. Jää aga rekat ei kandnud ning haagis vajus läbi järvejää.

Täna hommikul mõned minutid enne kella 10 sai politsei teate, et Peipsiääre vallas Varnja alevikus Kesk tänav 121 juures tagurdas veokiga DAF manööverdanud mees Peipsi järve. "Veokijuhiga vesteldes selgus, et Viljandimaalt Imaverre sõita soovinud juhi juhatas navigatsiooniseade aga valele teele, mistõttu sattus ta oma autorongiga soovitud sihtkoha asemel aga Varnja alevikku Peipsiäärsele alale," rääkis Tartumaa piirkonnapolitseinik Ville Ränik.

(Foto: Delfi lugeja)

Mõistes, et on vales kohas, püüdis mees oma autorongi tagurdades ja manööverdades tagasi õigesse suunda saada, ent ei märganud, et on tagurdamisega sattunud juba Peipsi järve jääle. "Hakkepuidu koormat vedanud veoki haagis kukkus läbi järve jää ning rasket masinat enam sealt ise kätte ei saadud. Veoki tagasi teele saamiseks on välja kutsutud puksiirabi," lisas Ränik.

Politsei andmetel oli veokijuht raskes joobes ning 48-aastane mees toimetati Tartu arestimajja.