Purjus ujujad põhjustasid rannavalvuritele peavalu

Eile õhtul ja täna päeval kutsus G4S rannavalvur kahele alkoholijoobes seltskonnale politsei. Türi järve ujuma läinud purjus inimesed keeldusid veest välja tulema kui vetelpäästja palus neil mitte ujuma minna.

Laupäeval kella 17.30 paiku läksid Türi rannas ujuma kolm silmnähtavalt alkoholijoobes inimest – kaks meest ja üks naine. Kui vetelpäästja palus neil veest välja tulla, siis ei võetud teda kuulda. Kuna purjus peaga ujumine on ohtlik, siis kutsus rannavalvur appi G4S patrulli.

Turvatöötaja korraldustele samuti ei allutud, mistõttu kutsuti kohale politsei. Ametivõimude saabumise hetkeks olid inimesed veest välja tulnud, kuid politsei siiski vestles nendega.

Selle juhtumi puhul on märkimisväärne veel see, et alkoholijoobes ujuma läinute kaks sõpra vaatasid seda kõike kaldalt peal, selle asemel, et sekkuda ja oma purjus sõpru vette minekul takistada.

Täna, pühapäeval peale kella 13 paiku märkas rannavalvur, kuidas kaks alkoholijoobe tunnustega rannakülastajat vette läksid. Üks neist oli keskealine mees ja teine ühe pealtnägija sõnul alaealine noormees.

Neidki läks vetelpäästja korrale kutsuma. Selle peale tulid kaks joobes isikut järves välja ja suundusid jõkke ujuma. Rannavalvur järgnes neile ja palus neil veest välja tulla. Kuna teda kuulda ei võetud, siis kutsus ta kohale politsei.