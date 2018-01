Purjus peaga kraavi sõitnud naispolitseinikud olid kriminaalses joobes

Foto on illustratiivne

Ööl vastu 29. detsembrit Pärnumaal Häädemeeste vallas kraavi sõitnud kaks naispolitseinikku olid enam kui 1,5-promillises joobes. Mõlema teenistussuhe peatati.

"Kraavi sõitnud autos viibisid 29-aastane ja 24-aastane naisametnik. Mõlemal autos viibinud ametnikul tuvastati tõendusliku alkomeetriga kriminaalne joove, kellest ühel lasub alkoholijoobes autojuhtimise kahtlus," kommenteeris Lääne prefekt Kaido Kõplas Delfile.

Tegemist ei olnud prefekti sõnul ametisõidukiga ning sündmus toimus töövälisel ajal. "Juhtunu osas alustati kriminaalmenetlust ja distsiplinaarmenetlust ning mõlema ametniku teenistussuhe peatati. Rohkemat praegu menetluse huvides avaldada ei saa," lisas Kõplas.

Delfi kirjutas 29. detsembril, et öösel kella 1.44 ajal laekus häirekeskusele teade Häädemeeste vallas Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 142. kilomeetril kraavi sõitnud sõiduautost. Autos viibisid kaks Lääne prefektuuri politseinikku, kellest mõlemal tuvastati alkoholijoove.

"Juhtunu on äärmiselt kahetsusväärne ja lubamatu. Politsei teeb päevast päeva tööd, et meil kõigil oleks ohutum ja turvalisem liigelda. Politseiniku kohus on olla eeskujuks nii tööülesandeid täites kui ka töövälisel ajal," sõnas prefekt Kõlpas.

Kõik täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus, mida juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.