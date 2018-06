Purjus juhi süül hukkus mullu liikluses 13 inimest

Mullu juhtus Eestis joobes juhi osalusel 182 liiklusõnnetust, neis hukkus 13 ja sai vigastada 236 inimest.

Euroopa Liidus seostatakse joobes juhtimisega 25 protsenti kõigist hukkunutega liiklusõnnetustest. Eestis oli möödunud aastal see arv 27 protsenti.

„Juba 0,2 mg/g alkoholi veres mõjutab sõidukijuhi juhtimisvõtteid ja 0,5-promilline joove tõstab fataalsesse liiklusõnnetusse sattumise riski lausa viiekordseks. Selle aasta esimese kolme kuuga on järelevalve käigus tabatud üle 1100 juhi, kelle joove oli 0,5 promilli ja enam. Sellise joobe tekkimiseks piisab 85 kg kaaluval mehel kahest 4,0% kangusega pooleliitrisest õllest,“ toob välja maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand.

Maanteeameti tellitud uuringu tulemused näitavad selgelt, et alkoholi mõju alahinnatakse tegelikkusest palju väiksemaks. Kui pits viina tekitab 85 kg kaaluval mehel 0,21-promillise alkoholisisalduse veres, siis kui kõrge alkoholisisalduse tekitab 5% kangusega pooleliitrine õlu? Sellele küsimusele teadis õiget vastust – 0,33-promillise – vaid 18% meestest. Pea kolmandik vastajatest arvas, et alkoholi sisaldus veres on madalam.