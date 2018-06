Pühajärvel kippusid purjus mehemürakad vette suplema

Jaanilaupäev tõi Pühajärve randa tavapärasest rohkem inimesi, kes ka napsise näoga vette kippusid, vahendab G4S.

Rohkem inimesi tuli randa hommikul ja lõuna paiku, mil Pühajärvel toimunud festivali külastajad asusid rannakohvikust hommikusööki ja "peaparandust" otsima. Peale kõhutäit võeti ühes alkohol ja tuldi randa.

Kohapeal valvanud G4S rannavalvurite sõnul olidki suurimaks probleemiks avalikus kohas napsitajad, kes peale napsitamist ujuma tahtsid minna.

Vetelpäästjad tegid eile palju selgitustööd, et purjus peaga ujuma minna on ohtlik. Samuti jälgiti, kas inimesed on vette minemiseks piisavalt kained. Kuigi inimesed olid teadlikud, et purjakil vette ei tohi ronida, siis mindi ikkagi.

Kahel korral tuli takistada raskes joobes meest ujuma minemast. Mõlemad purjutajad olid 20ndates eluaastates mehed. Õnneks tulid vetelpäästjatele appi purjus meeste sõbrad, kes aitasid vette tüürivaid mehi ümber veenda ning kuival maal hoida.

Üheksal korral tuletasid rannavalvurid inimestele meelde, et klaastaaraga randa ei tohi minna.