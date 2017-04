Pühade-eelne meenutus: purjuspäi märatsemine või kellegi ründamine viib enamasti vanglasse

Avaliku korra raske rikkumine võib kannatanutele kaasa tuua raskeid tagajärgi. Korrarikkujaid ootab üldiselt ees aga kohtutee ning enamasti kuni viieaastane vangistus.

Viimastel aastatel on Tartus toimunud mitmeid rohkem või vähem traagiliste tagajärgedega avaliku korra raskeid rikkumisi – surmaga lõppenud kaklus Toomemäel, pereisa peksmine Küüni tänaval või hiljutine Rüütli ja Laia tänava ristmikul toimunud noaga näkku löömine. Samuti saadeti Võrus kuueks aastaks trellide taha üks ja üheksaks aastaks kaks väljapressimistes ja avaliku korra rasketes rikkumistes süüdi mõistetud meest.

Juhtumeid tuleb esile aga kõikjal – möödunud nädalal registreeriti Eestis kokku enam kui 20 avaliku korra rasket rikkumist. Tartu maakohus mõistis käesoleval nädalal selles kuriteos süüdi koguni kolm inimest.

Seoses ilmade järkjärgulise soojenemisega hakkab tänavatel nii päevasel kui öisel ajal liikuma üha enam inimesi. Paljud hilisel õhtul või öisel ajal liikujaist on tarvitanud alkoholi ning suunduvad mõnda meelelahutusasutusse või sealt kodu poole. Sellest tulenevalt suureneb avalikku korda rikkuvatesse konfliktidesse sattumise oht.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Evelin Merilaine sõnul reageeritakse avaliku korra rasketele rikkumistele täie tõsidusega. „Meie kõigi huvi on, et avalikus ruumis viibimine oleks kõigile turvaline ja et pärast kodunt lahkumist jõuaksime sinna ka terve ja õnnelikuna tagasi,“ ütles prokurör ja lisas, et just seetõttu tuleb ette juhtumeid, kui korduvad korrarikkujad kohtu loal mitmeks kuuks vahistatakse.

Loe veel

Ka Lõuna prefektuuri politseikapten Anita Peiponen rõhutab, et nende juhtumite puhul reageerib politsei väga kiiresti, kuna avaliku korra rasked rikkumised on üldjuhul seotud vägivalla või relva kasutamisega. „Seega võivad olla ohus nii juhtumiga seotud inimeste kui pealtnägijate elu ja tervis,“ ütles Peiponen. Sellest tulenevalt ongi avalikus ruumis toime pandud vägivallakuriteod kõrgendatud tähelepanu all.

Loomulikult ei saa korrarikkumiste sagenemise põhjuseid otsida ainult ilmade soojenemisest, vaid ka alkoholil on määrav roll. „Alkoholil on suur roll avaliku korra rikkumiste puhul, see mõjutab nii nende sündmuste toimumist kui nende uurimist,“ ütles Merilaine. „Joobeseisundi tõttu ei mäleta osapooled kohati juhtunu täpseid asjaolusid – nii korrarikkujad kui kannatanud,“ lisas ta. Prokuröri sõnul on ette tulnud ka seda, kui isikud pärast turvakaamera salvestise vaatamist tunnistavad, et mäletasid juhtunut hoopis teisiti.

Seega, kui joove raskendab juhtumite uurimist just mälu hägustumise tõttu, siis avaliku korra rikkujad satuvadki kaklustesse ja konfliktidesse peamiselt joobe mõjul. Joove võimendab emotsioone, ärritutakse kergemalt ja kaotatakse kontroll oma tegevuse üle. Hiljem arestikambris kainenedes ei suuda paljud rikkujad mõista, miks nii käituti. Sel hetkel on aga juba hilja – tagajärjed on põhjustatud.

Mida teha rünnakut nähes?

Politsei rõhutab, et kui keegi satub avalikus kohas rünnaku alla või seda pealt nägema, tuleks kohe helistada häirekeskuse numbril 112 ning edastada võimalikult täpne sündmuse kirjeldus koos asukoha ja võimalusel ka kannatanu tervisliku seisundi ning teo toime pannud isiku kirjeldusega.

Prokurör Merilaine täpsustab, et lisaks häirekeskuse teavitamisele tuleks meelelahutusasutustes võimalusel teavitada ka turvatöötajaid, kelle üks tööülesanne ongi avaliku korra tagamine. „Ise kannatanu abistamiseks olukorda sekkumisel tuleb veenduda, et sellega ennast liigselt ohtu ei seata,“ ütles prokurör. Ta lisas, et ründaja puhul tuleks meelde jätta mõni eritunnus, mille põhjal teda hiljem tuvastada oleks võimalik.

Kuna enamasti leiavad avaliku korra rikkumised aset klubide või baaride läheduses, soovitavad nii Peiponen kui Merilaine meelelahutusasutustel oma klientide turvalisuse tagamise meetmed üle vaadata. Selleks on paljudes asutustes kaamerad ning turvatöötajad, kelle olemasolu kindlasti vähendab võimalike probleemide tekkimise tõenäosust.

„Ja kui keegi satubki konflikti või näeb seda pealt, tuleks võimalusel politseinike saabumiseni olukorra lahendamiseks sündmuspaigale jääda,“ ütles Merilaine. „See põhimõte kehtib ka konflikti põhjustajatele, kuna on üldteada, et kus tegijaid, seal nägijaid. Süüteo ülestunnistamine ja selle avastamisele aktiivne kaasaaitamine on seadusest tulenevalt karistust kergendavad asjaolud ning neid arvestatakse karistuse mõistmisel,“ lisas prokurör.

Seega tasub avalikus kohas alkoholi tarbides teha seda mõistlikult ja konfliktidest hoiduda – tervis ja tulevik võivad vastasel korral saada suure hoobi.