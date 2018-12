Pühad tõid kaasa ligi 60 vägivallajuhtumit

21. detsembril teatati, et Narvas Tallinna maanteel asuvas korteris lõi 46-aastast naist tema abikaasa. Politsei pidas 50-aastase kahtlustatava kinni.

21. detsembril teatati, et Kohtla-Järvel Maleva tänaval asuvas korteris tekkis tüli abikaasade vahel, mille käigus 35-aastane mees kasutas füüsilist vägivalda oma 34-aastase naise suhtes.

22. detsembril teatati, et Kohtla-Järvel Põhja alleel tungiti kallale 47-aastasele mehele. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 18-aastase noormehe.

22. detsembril teatati, et Narvas A. Puškini tänaval löödi 35-aastast meest.

22. detsembril teatati, et Narvas P. Kerese tänaval asuvas korteris lõi 33-aastane mees oma 65-aastast ema. Politsei pidas mehe kinni.

23. detsembril teatati, et Jõhvis Raudtee tänaval lõi 27-aastast meest 18-aastane noormees. Politsei pidas kahtlustatava kinni.

23. detsembril teatati, et Kohtla-Järvel Outokumpu tänaval asuvas korteris lõi 22-aastast naist tema elukaaslane. Politsei pidas 32-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

23. detsembril teatati, et Narvas V. Gerassimovi tänaval lõi ja ähvardas 52-aastane mees oma 47-aastast abikaasat. Politsei pidas kahtlustatava kinni.

23. detsembril teatati, et Sillamäel tungis 18-aastasele neiule kallale tema 27-aastane endine poiss-sõber. Kiirabi toimetas naise haiglasse.

24. detsembril teatati, et Kiviõli linnas Keskpuiesteel asuvas kaupluses löödi 42-aastast meest. Politsei pidas 28-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

24. detsembril teatati, et Kohtla-Järvel Pärna tänaval asuvas korteris lõi 38-aastast naist tema elukaaslane. Politsei pidas 37-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

24. detsembril teatati, et Narvas Aasa tänaval lõi 38-aastast naist korduvalt tema elukaaslane. Politsei pidas 45-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

25. detsembril teatati, et Narvas Kangelaste tänaval asuvas korteris tungis 45-aastasele naisele kallale tema elukaaslane. Politsei pidas 48-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

26. detsembril teatati, et Kohtla-Järvel Olevi tänaval tungiti kallale 29-aastasele mehele.

Lääne prefektuur: kaheksa vägivallajuhtumit

21. detsembril sai politsei teate, Pärnus Rohelisel tänaval tungis 37-aastane mees kallale oma 43-aastasele abikaasale.

22. detsembril sai politsei teate, et Kilksama külas lõi 28-aastane mees 25-aastast meest, kes sai viga.

22. detsembril sai politsei teate, et Valgu külas lõi 49-aastane mees oma 51-aastast elukaaslast.

23. detsembril sai politsei teate, et Taebla alevikus lõi 39-aastane naine oma 41-aastast abikaasat.

23. detsembril sai politsei teate, et Pärnus Uus-Sauga tänaval asuvas korterelamus tungis 41-aastane mees kallale oma 43-aastasele endisele elukaaslasele, kes sai viga.

24. detsembril sai politsei teate, et Pirgu külas tungis seni tuvastamata mees kallale 34-aastasele mehele.

25. detsembril sai politsei teate, et Haapsalus Tallinna maanteel lõi 28-aastane mees oma 31-aastast abikaasat. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

26. detsembril sai politsei teate, et Haapsalus Jalaka tänaval asuvas korteris lõi 43-aastane mees oma 42-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kinni ja toimetas esialgu kainenema.