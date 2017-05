Prokurör nõuab PERH-i juhtidele tingimisi vanglakaristust. Kaitsja imestab: kas tõesti on nii suur tabu, kui töö eest makstakse reisiga?

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus nõuab korruptsioonis süüdistatavatele PERH-i endistele juhtidele tingimisi vanglakaristust. Tõnis Allikule kaks aastat ning Marko Kilgile üks aasta ja kaheksa kuud.

Täna jätkus Harju maakohtus PERH-i endise juhi Tõnis Alliku ja endise IT-juhi Marko Kilgi kohtuasi. Pärast süüdistusest põhjaliku ülevaate andmist kinnitas Evestus, et nõuab kohtunikult süüdimõistvat otsust: PERH-i endisele juhile Tõnis Allikule kahe aasta pikkust tingimisi karistust kolme aasta pikkuse katseajaga. Lisaks määrata Allikule ajutine terviseasutuses juhtival positsioonil töötamise keeld ja mõista temalt välja konfiskeerimisele kuuluvad enam kui 11 000 eurot. Summa sisaldab näiteks Oktoberfesti piletihinda ja lennupileteid.

PERH-i endisele IT-juhile Marko Kilgile nõudis Evestus ühe aasta ja kaheksa kuu pikkust tingimisi karistust kahe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga. Peale selle nõudis Evestus Kilgile IT-valdkonnas juhtival ametikohal tegutsemise keeldu kaheks aastaks.

Evestuse sõnul tuleb karistuse mõistmisel arvestada, et Allikut ja Kilki ei ole varem kriminaalkorras karistatud, kuid süüdistuse kohaselt on kuriteod pandud toime korduvalt ja juhtival positsioonil.

PERH-i juhtide kaitsja Margus Kurm palus kohtunikul mehed õigeks mõista. Kurm märkis kaitsekõnes, et ei vaidlusta süüdistuses välja toodud faktoloogiat ürituste kohta, kuid täpsustas ühte nüanssi: nimelt toimus 27.10.2013 Münchenis enne Oktoberfesti üritust ka töönõupidamine, kus osales Tõnis Allik, Annela Stimmer ja osaühingu P. Dussmann emafirma esindaja. Ta märkis, et Münchenis toimunud üritus ei olnud hüve.

"Ei ole usutav, et ühepäevase reisi nimel on inimesed valmis riskima oma töökohaga, mainega ja tegelikult isegi oma vabadusega. See ei ole asi, mille pärast selliseid riske võtta," sõnas Kurm kaitsekõnes. Kaitsja tõstatas küsimuse, kas kliendiüritusel osalemine olukorras, kus ettevõtete vahel on hankeleping, on tabu. Kurmi sõnul on see vastuolus kliendisuhetega, andes ettevõtjatele kindla sõnumi: kliendiürituste korraldamine on tabu, see on korruptsioon ja selle eest võib kohtu alla saata. Kurm tõi kaitsekõnes võrdluseks välja Eesti riigi aastapäevaürituse, millele kulus enam kui 124 000 eurot maksumaksja raha ning märkis, et tema ühele kaitsealusele kulunud summa - 350 eurot maksumaksja raha - on selle kõrval väga väike summa.

"Ainuke võimalik võimalus ettevõtjatel süüdistust vältida on kliendiüritustest loobuda," sõnastas Kurm sõnumit, mis avalikkusesse ning ettevõtjateni jõuab, kui Allik ja Kilk süüdi mõistetakse.

Peale selle küsis Kurm, kas tõesti on nii suur tabu, kui üks osapool teeb tööd ning teine maksab talle reisides? Ta möönis, et siin võib olla küsimusi maksuvaldkonnas, kuid lisas, et selle osa on prokurör täiesti uurimata jätnud.

Riigiprokurör Evestus kordas istungipäeva esimeses pooles üle süüdistuse, kus toonitas, et toitlustushankes osalenud Dussmanni firma esindajad pole esitanud seisukohti, mille kohaselt oleks reisid käsitletavad sisuliste tööreisidena. Peale selle selgub kogutud tõenditest, et Tõnis Allik ja Marko Kilk ei ole reisikulusid enda taskust tasunud ja kulutused tegid koostööpartnerid. Äriühing Dussmann ja Helmes osalesid korduvalt PERH-i hangetel ja osutusid selles edukaks.

Mai alguses muudeti süüdistusi

Mai alguses muutis prokurör PERH-i endiste juhtide süüdistusi ning kriminaalmenetlust alustati ka algselt kannatanuna esinenud IT-firma Helmese ja firmat esindanud Andres Kuke suhtes.

Uue süüdistuse järgi süüdistab prokuratuur nii Allikut kui ka Kilki korduvas pistise võtmises grupi poolt. Sellesse süüdistusse lisati "grupi poolt" ja see käib endiselt Dussmanni korraldatud kliendiüritustel osalemise kohta. Evestus jättis uuest süüdistusest välja küll kelmuse, ent muutis süüdistust nõnda, et kelmuse episoodid lähevad nüüd pistise süüdistuse alla.

Prokurör jättis alles mõlema mehe suhtes ka omastamise süüdistuse, mis käib nende elukaaslaste puhkusereiside kohta ja mille eest tasus PERH. Omastamise süüdistust on Kilk kohtus ütlusi andes kommenteerinud, et see juhtus eksituse tõttu, sest reisikonsultant unustas arved eraldada ja nõnda maksiski haigla kogemata meeste elukaaslaste reiside eest.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus teatas kohtus, et kavatseb alustada kriminaalmenetlust nüüd ka algselt kannatanuna esinenud IT-firma Helmese ja firmat esindanud Andres Kuke suhtes. Erinevate osapoolte ütlustest ilmnes, et Kukk oli kursis Helmese ja haigla juhtide kokkuleppega, mille järgi tasuti meeste tehtud töö eest justnimelt nende puhkusereiside arved. Paari nädala eest kohtus ütlusi andes väitsid nii Kukk kui ka Pillesaaar, et polnud sellest teadlikud. Alliku, Kilgi ja reisikonsultandi ütlused lükkasid need väited aga ümber.

Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust algselt kannatanuna esinenud Helmese nõukogu liikme Andres Kuke suhtes. Menetlus alustati korduva pistise andmise paragrahvi järgi. Praegu kehtivas seaduses nimetatakse tegu altkäemaksu (vara ja muu soodustuse) andmiseks ametiisikule vastutasuna temapoolse ametiseisundi kasutamise eest. Samuti uuritakse algatatud kriminaalmenetluses juriidilist isikut Helmest korduva pistise andmise eest. Menetlus on suunatud keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroosse.