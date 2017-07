Prokurör nõuab noormehele 14-aastase Darja tapmise eest pikka vangistust

Prokurör taotles Viru maakohtus reedel kinniste uste taga toimunud istungil Narvas Pähklimäe terviseradadel 2015. aasta detsembri alguses 14-aastase Darja tapmises süüdistatavale noormehele pikka vangistust.

Viru ringkonnaprokurör Günter Kooviti hinnangul on 20-aastase Toomase süü tapmises tõendatud ning teda tuleb karistada 13-aastase vangistusega. Kaitsja prokuröri seisukohaga nõus ei olnud, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Koos Toomasega on kohtu all 20-aastane Aleksei, kellele prokurör taotles tapmisest teatamata jätmise eest kaheaastast vangistust. Tänavu aprillis alanud kohtuprotsessil ei tunnistanud Toomas end neiu tapmises süüd, kuid tema koos kohtu all olev Aleksei tunnistas end kuriteost teatamata jätmises süüdi.

Kohus langetab otsuse neljapäeval. Kohtuistungid on perekonna ja eraelu kaitseks kinnitatud kinniseks.

Süüdistuse kohaselt tappis Toomas 2015. aasta 4. detsembri õhtul Narvas Pähklimäe terviseradadel paikneva Äkkeküla spordibaasi territooriumil 14-aastase neiu, kelle surnukeha leiti viis päeva hiljem ehk 9. detsembril.

Viru ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Margus Gross ütles, et ekspertiisidega tuvastati neiu surma põhjusena lämbumine.

"Uurimine pani tõsiselt õiguskaitseasutusi proovile, kuid tänu tulemuslikule koostööle uurimisgrupi ja ekspertide vahel on meil kohtule esitada tõendeid, mis kinnitavad kohtu ette saadetud noormeeste süüd," ütles Gross.

Kuritegu uuris Ida prefektuur ja uurimist juhtis Viru ringkonnaprokuratuur.

Darja tapmises süüdistatav Toomas Semykin ennast esimesel istungil tapmises süüdi ei tunnistanud. Temaga koos on kohtu all 20-aastane Aleksei Botštarjov, kes tunnistas end süüdi kuriteost mitteteatamises. Seega on praegu olukord, kus peamine kahtlusalune väidab, et ei ole kirjeldatud kuritegu toime pannud, ent teine kahtlusalune ütleb, et teadis sama teo toimepanemisest.

Teadaolevalt on Semykinil Vene kodakondsus, Botštarjov on kodakondsuseta. Päevaleht on varem kirjutanud, et mõlemal kohtu all oleval mehel on vaid põhikooliharidus ning mõlemad said juba enne tapmist politseile ja kohtutele tuttavaks. 2016. aasta jaanuaris ehk rohkem kui kuu pärast Darja tapmist mõistis kohus Semykini süüdi nii grupiviisilise röövimise kui ka kehalise väärkohtlemise eest ja talle määrati karistuseks kaks aastat tingimisi vangistust. Sama aasta veebruaris karistas kohus teda uuesti tingimisi vangistusega ühe grupiviisilise röövimise eest. Semykin saadeti reaalselt vanglasse alles siis, kui vahetult pärast teist kohtuotsust endale seatud nõudeid ignoreeris ja soome sõitis.

Ka Botštarjov on varem korduvalt karistatud.