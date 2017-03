Prokurör: endine politseinik tappis joomingu käigus teenistusrelvast juhututtava

Politsei kiirreageerija Rando Hõlpus tappis prokuratuuri süüdistuse kohaselt sügisel joomingu käigus oma teenistusrelvast juhututtava kontaktlasust rinda ja proovis seejärel kuriteo asitõendeid varjata.

Täna Harju maakohtus alanud istungil süüdistas prokurör Hõlpust selles, et varem üksteist mitte tundnud Hõlpus kohtus baaris Jaanus Kahkiga. Baarist mindi edasi Hõlpuse elukohta Majaka tänaval, kus viibiti, kuni toimus kaklus, mille järel Hõlpus oma maja trepikohas Kahki oma teenistusrelvast kontaktlasuga rindkeresse tappis.

Kahk oli varem karistatud joobes juhtimises, aga mitte vägivallakuritegudes. Prokuröri sõnul näitavad ütlused, et Kahk oli inimesena arg ning vägivalda vältiv, sealhulgas alkoholijoobes.

Hõlpus end süüdi ei tunnistanud. Talle esitatud tsiviilhagiga oli ta nõus. "See oli kole õnnetus," ütles Hõlpus.

Hõlpust kaitsev advokaat Margus Kurmi sõnul tõenditest nähtub, et sündmuskohal toimus rüselus või isegi võitlus. Seega on tema sõnul võimalik, et lask toimus võitluse käigus, ilma, et Hõlpus oleks lasku teadvustanud. "Kui inimene oma tegu ei teadvusta, et ole tegemist teoga karistusõiguse mõistes," ütles Kurm.

Tema sõnul Hõlpus ei põgenenud peale lasku, vaid jäi peale lasku magama, seejärel ärkas üles ja läks oma korterisse, kus politsei ta kinni pidas.