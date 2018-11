Prokuratuuri taotlusel vahistati väljapressimises kahtlustatav mees

Ööl vastu 7. novembrit leidis Ida-Virumaal Sirgala külas aset vahejuhtum, kus kaks meest võtsid relvaga ähvardades ja vägivalda kasutades 33-aastaselt mehelt ära talle kuuluva sõiduauto BMW ning lahkusid sellega. Kolmapäeval, 7. novembril kella 10 paiku andsid politseinikud Jõhvi-Vasknarva teel autot juhtinud mehele peatumismärguande ning pidasid kahtlustatavad kinni. Mõlemale mehele esitati kahtlustus väljapressimises, kui see on toime pandud grupi poolt ning isikult vabaduse võtmisega.

Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant sõnas, et info kiire laekumine Häirekeskusele aitas juhtumi lahendamisele oluliselt kaasa. „Kannatanu andis juhtunust viivitamatult teada ning see võimaldas politseinikel operatiivselt sündmusele reageerida ja kuumadel jälgedel kahtlustatavad kinni pidada,“ lisas Kliimant. „Relvaga ähvardamine ja vägivallatsemine on tõsised kuriteod ning politsei jaoks on esmatähtis ohud võimalikult kiiresti kõrvaldada ja kahtlustatavad ühiskonnast ajutiselt eemaldada. Juhtumitele, kus pannakse toime raske isikuvastane kuritegu, reageerib politsei väga tõsiselt ja suurte jõududega.“

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Veronika Lauri sõnul taotles ta meeste vahistamist, kuna prokuratuuri arvamusel püsib oht, et vabaduses viibides võivad isikud jätkata uute kuritegude toimepanemist. „Üks kahtlustatavatest, 35-aastane mees, on varasemalt kriminaalkorras karistatud, vanglast vabanes ta tänavu juunis ning kuriteo pani ta toime katseajal. Teine kahtlustatav, 33-aastane mees, ei ole varasemalt kriminaalkorras karistatud,“ lisas abiprokurör Laur.