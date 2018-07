Prokuratuur taotleb Hedvig Hansoni maja süüdanud mehe vahistamist

Prokuratuur taotleb öösel vastu eilset Viljandimaal Tuhalaane külas elava lauljatar Hedvig Hansoni pere maja süüdanud mehe vahistamist.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius ütles Delfile, et süütaja on esialgu 48 tunniks kinni peetud. "Selle 48 tunni sees esitame kohtule taotluse tema vahistamiseks," märkis ta.

Praegu pole veel teada täpset aega, millal kohus prokuratuuri vahistamistaotlust arutab, kuid see selgub täna.

Prokuratuur alustas menetlust karistusseadustiku süütamist käsitleva paragrahvi järgi.

Ööl vastu eilset süütas purjus mees Viljandimaal Tuhalaane külas lauljatar Hedvig Hansoni maja. Hansoni sõnul on süütaja alkohohoolik, kes nädalapäevad tagasi ründas oma naist noaga.

Viljandis elav Hanson rääkis eile Delfile, et mõned päevad varem oli alkohoolikust naaber varajastel hommikutundidel sõitnud tema hoovi murutraktoriga. "See on tema liikumisvahend. Tol ajal ei osanud ma sellest midagi arvata. Tean vaid seda, et ta on pidevalt oma naise kallal vägivallatsenud. Kuid täna öösel sõitis ta murutraktoriga meile otse treppi, justkui oleks tahtnud maja ust rammida."