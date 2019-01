Prokuratuur tahab Kajar Lemberi kriminaalasja peatselt kohtusse saata

Prokuratuur andis Kajar Lemberiga seotud kriminaalmenetluse materjalide koopiad kannatanule ja kaitsjatele tutvumiseks juba möödunud aasta augustis, vahendab ERR Uudised.

"Nii kannatanu kui ka kaitsjad said materjalidega tutvuda mitu kuud ja pärast tutvumist tuli prokuratuuril lahendada mõlema poolt esitatud mitmeid erinevaid taotlusi. Praeguseks on menetlus nii kaugel, et prokurör koostab süüdistusakti ja saadab kriminaalasja esimesel võimalusel kohtusse," ütles prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius.

Prokuratuur kahtlustab Lemberit altkäemaksu võtmises ja soodustuskelmustes.

Kriminaalmenetluses on kokku üle 20 füüsilisest ja juriidilisest isikust kahtlustatava, kes on seotud 36 soodustuskelmuse juhtumiga.