Prokuratuur süüdistab: viimastel kohalikel valimistel osteti Keskerakonna kasuks hääli

Keskerakonna Narva piirkonna juht Yana Toom sõnas, et esitatud süüdistus häälte ostmises kandidaadile on kahetsusvääne ning selle tõele vastamisele saab järgneda vaid erakonnast välja arvamine.

Toom sõnas, et temale teadaolevalt ei ole tegemist volikogu liikmega ning loodetavasti saab piirkond prokuratuurilt samuti enam infot, et seejärel teha vajalikud otsused konkreetsete inimeste suhtes. „On aga päris kindel, et inimene, kes on otsustanud valijate toetust otsida ebaausal moel, ei saa Keskerakonnas jätkata,“ kinnitas Toom, et selliseid inimesi ootab pikemata jututa erakonnast välja arvamine.

Toom rõhutas aga, et hääli on ostetud siiski ühe kandidaadi, mitte erakonna heaks. „Keskerakonnal on kõrge toetus ja palju häid inimesi Ida-Virumaal, kes on oma tööga pälvinud valijate tugeva usalduse. Et üks inimene on leidnud, et muul moel pole võimalik poliitikat teha, on kahetsusväärne. See pole olnud Keskerakonna jaoks häälte ostmine, vaid oma ego ja soovide rahuldamine. Erakonnale on selline käitumine tekitanud vaid kahju ning on vastuvõetamatu,“ ütles ta.

Narvas kandideerisid sügisel Keskerakonna nimekirjas täpselt sada isikut, neist volikokku pääses 23. Keskerakond sai Narvas 14 160 häält. Volikokku pääsesid:

Mihhail Stalnuhhin

Olev Silland

Aleksei Voronov

Aleksandr Jefimov

Jelena Pahhomova

Jan Saan

Tarmo Tammiste

Larissa Olenina

Galina Vologdina

Viktoria Lutus

Aleksei Mägi

Tatjana Stolfat

Jelizaveta Tšertova

Vladimir Mižui

Anna Kovalenko

Sergei Lvov

Fjodor Ovsjannikov

Vladimir Tarahtin

Tamara Komlova

Jelena Kavrus

Irina Janovitš

Ilja Fjodorov

Tatjana Patsanovskaja