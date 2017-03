Prokuratuur kinnitab: Viljandis BMW-ga elumajja sõitnud Helery oli narkojoobes

Novembris Viljandis elumajja paiskunud BMW juhile, 22-aastasele Heleryle vahetult pärast juhtunut tehtud narko kiirtest näitas, et naine oli tarvitanud kanepit. Tänaseks on narkojoovet kinnitanud ka kohtuarstlik ekspertiis.

Kuigi kriminaalasi on veel kohtueelses menetluses, on leidnud kinnitust asjaolu, et 22-aastane Helery oli BMW-ga elumajja sisse sõites narkojoobes.

"Määratud ekspertiisi tulemusel on leidnud kinnituse fakt, et sõidukijuht oli narkojoobes," vahendas Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius Delfile.

Nii masina tehnilise kui ka liiklustehnilise ekspertiisi tulemused ei ole veel prokuratuuri laekunud. Ekspertiiside läbiviijaks on Eesti kohtuekspertiisi instituut.

Prokuratuurist kinnitati, et kriminaalmenetluse käigus on tehtud ka mitmeid ülekuulamisi.

2016. aasta 21. novembri õhtul kell 23.10 sai häirekeskus teate, et Viljandi linnas Köstri tänaval juhtus liiklusõnnetus. Esialgsetel andmetel kaotas 22-aastase naise poolt juhitud sõiduauto BMW 530D valesti valitud sõidukiiruse tõttu Vaksali, Riia maantee ja Kalevi tänava ristmikul juhitavuse ja paiskus Vaksali 14 asuva maja hoovi, kus paiskus üle sinna pargitud sõiduki katuse ja maandus esiotsaga Köstri 1 tänaval asuva kortermaja number 1 elutoas, lõhkudes seina ja ahju.

Korteris viibis õnnetuse ajal 67-aastane mees, kes pääses vigastusteta. Sündmuskohalt mööda sõitnud sõiduki juht toimetas BMW-d juhtinud naise tervisekontrolliks haiglasse, kus ta lubati kodusele ravile. Esialgsetel andmetel viibis juht sõidukis üksi. Naisel alkoholijoovet ei tuvastatud, küll aga osutus positiivseks narko kiirtest, mis näitas, et naine oli tarvitanud kanepit.

22-aastane BMW roolis olnud Helery ei olnud auto omanik. Helery on varasemalt saanud karistada ainult ühe seaduserikkumise eest, milleks on kiiruse ületamine.