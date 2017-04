Prokuratuur kahtlustab Narvas lasteaia juhatajat võltsimises

Viru ringkonnaprokuratuur esitas Narva lasteaia Punamütsike juhatajale Tatjana Korelinale kahtlustuse ametialases võltsimises.

Karistusseadustiku vastav paragrahv käsitleb ametiisiku poolt dokumendi võltsimist või võltsitud dokumendi väljaandmist, vahendas ERR uudised prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova sõnu ERR-i venekeelsele uudisteportaalile.

Kriminaaluurimine käivitati detsembris seoses väidetava dokumendivõltsimisega, kuna koolitusel mitte osalenud töötajad said nimelise sertifikaadi õppe läbimise kohta.

Nii pidid lasteaia 11 töötajat osalema mullu novembris Kersti Võlu Koolituskeskuse korraldataval koolitusel Ida-Virumaa ajaloost, koolituse maksumuse 300 eurot tasus fond Innove.

Kuna mõned nimekirja kantud töötajad sellel koolitusel siiski osaleda ei saanud, siis läksid nende asemel sinna nimekirja mitte kantud töötajad.

Lasteaia juhtaja Tatjana Korelina sõnul koolitatavate nimekirju muuta ei saanud ning ka kohapeal selgus, et seal olid juba eeltäidetud nimelised ankeedid, millele tuli lihtsalt allkiri anda.

"Meile öeldi, et allkirjastamine on vaid formaalsus. Ma isegi ei mäleta, kas panin allkirja just enda ankeedile," märkis ta.

Segadus tekkis sellest, et koolituskeskuse sertifikaadid trükiti ära juba enne koolituse toimumist ehk kohe kui lasteaed oli saatnud koolitusel osalejate nimekirja, kirjutas ERR-i venekeelne uudisteportaal toona.

Hiljem nimelise sertifikaadi saanud, kuid koolitusel mitte osalenud töötajatele aga tundus, et nende allkirju on võltsitud ja pöördusid seepeale esmalt selgituse saamiseks Narva linna kultuuriosakonda ja seejärel prokuratuuri.