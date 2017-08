Prokuratuur: kahe hukkunuga deltaplaani õnnetuse põhjustas kandekonstruktsiooni murdumine

Prokuratuuri esialgse uurimisversiooni järgi põhjustas eile õhtul Rapla vallas Kõrgu külas Kuusiku lennuvälja lähedal juhtunud traagilise motodeltaplaani õnnetuse lennuvahendi tiiva kandekonstruktsiooni osa murdumine.

Pokurör Aarne Pruusi sõnul purunes praeguse uurimisversiooni järgi muidu igati tavapärase lennu ajal miski tiiva kandekonstruktsioonis, selle tõttu kukkus deltaplaan alla ning süttis maha kukkudes.

"Kuna lennumasin sai kukkumise ning põlemise käigus põhjalikult kahjustada, peab õnnetuse põhjuse välja selgitama deltaplaani tehniline ekspertiis," ütles Pruus Delfile. Lennuametist öeldi aga, et õnnetusse sattunud deltaplaan läbis lennukõlblikkuse kontrolli (sama, mis autodel tehnoülevaatus) sellel suvel.

Pruusi sõnul kuulus deltaplaan hukkunud piloodile, 58-aastasele mehele. Temaga oli kaasas lõbusõitu teinud lennundushuviline 39-aastane naine, kes samuti õnnetus hukkus. Kas tegemist oli teenusega või tuttavate vahelise kokkuleppega, selgitatakse välja uurimise käigus.

"Tunneme sügavalt kaasa õnnetuses hukkunud piloodi ja kaassõitja lähedastele. Õnnetuse asjaolud selgitab välja kriminaaluurimine, ja lõplik tõde ei selgu kindlasti täna või homme. Et kõik täpselt selgeks teha, on vaja aega," ütles Pruus.

Sõber: hukkunu oli väga kogenud lendur

Eesti üks kogenumaid deltaplaanilendureid Ants Kivimäe sõnas, et lendur oli väga kogenud, viimastel aastatel lendas ta ligi sada tundi aastas (keskmiselt lennatakse 30-40 tundi aastas). Hukkunud kaaslendur oli aga harrastuse alles enda jaoks leidnud ning soovis alustada lennuõpinguid.

Tiivakonstruktsiooni purunemist pole Kivimäe sõnul varem ette tulnud ning deltaplaani võib pidada turvaliseks sõidukiks. "Õnnetusi juhtub tõesti haruharva. Motodeltaplaanid on korralikult hooldusvälpasid järgides väga töökindlad lennuvahendid".

Seda, millisel kõrgusel deltaplaan õnnetuse hetkel lendas, ei osanud ta öelda. "Piloot valib kontrollimata õhuruumis ise kõrguse, kus on kõige mugavam lennata. Koha, kus on tuul vaiksem, turbulents väiksem jne."

Delfi kirjutas eile, et häirekeskus sai pühapäeval kell 19.27 teate, et Raplamaal Rapla vallas kukkus alla motoriseeritud deltaplaan (motodeltaplaan), milles viibis õnnetuse hetkel kaks inimest. 19.41 jõudis esimene päästemeeskond läbi tiheda metsa sündmuskohale ning kustutas õhusõiduki.

Õnnetuspaik asub maanteest pea kilomeeter eemal metsas ning ligipääs sinna on raskendatud. "Vahepeal on kraavid, kus vesi on rinnuni, läbipääs on keeruline. Päästjad liiguvad sinna ATV-dega," kirjeldas olukorda kohapeal viibinud Delfi fotograaf.

Motodeltaplaan hävis tules täielikult. Õnnetuse tagajärjel hukkusid mõlemad õhusõidukiga lennanud isikud, kinnitas Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja Rain Põllu.

Õnnetuse tagajärjel hukkusid 39-aastane naine ja 58-aastane mees, kinnitas Lääne prefektuuri pressiesindaja Andra Jundas.

Õnnetuse täpsemate asjaolude välja selgitamiseks alustas Lääne prefektuur kriminaalmenetlus, mida juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.