Prokuratuur ja kaitsepolitsei kahtlustavad kahte Tartu abilinnapead korruptsioonikuritegudes

Kaitsepolitsei pidas täna hommikul kinni Tartu abilinnapead Valvo Semilarski ja Artjom Suvorovi, keda kahtlustatakse mitmes korruptsioonikuriteos.

Kahtlustuse kohaselt osales Tartu abilinnapea Valvo Semilarski otsustes, millega seoses olid tal isiklikud majanduslikud huvid.

Sellistes otsustes osalemist keelab korruptsioonivastane seadus ning ametnik peab end nendes otsustes osalemisest taandama. Sellega pani Semilarski karistusseadustiku mõttes toime toimingupiirangu rikkumise eriti suures ulatuses. Samuti kahtlustavad Lõuna Ringkonnaprokuratuur ja Kaitsepolitseiamet Semilarskit altkäemaksu võtmises ning ühte ärimeest Semilarskile altkäemaksu andmises.

Tartu abilinnapea Artjom Suvorov võttis kahtlustuse kohaselt pikema aja jooksul korduvalt altkäemaksu mitmele organisatsioonile toetussummade eraldamise eest. Ühte isikut kahtlustatakse Suvorovile altkäemaksu andmises.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Margus Grossi sõnul suhtuvad prokuratuur ja kaitsepolitsei ametnike korruptiivsetesse tegudesse väga tõsiselt.

"Abilinnapead, kelle suhtes on inimestel eriline usaldus, peavad ennekõike juhinduma avalikust huvist. Seetõttu on äärmiselt kahetsusväärne, et Eesti ühe mõjukama omavalitsuse juhtivaid ametiisikuid on alust kahtlustada korruptsioonikuritegudes," ütles Gross.

"Põhirõhk ei ole abilinnapeadele pakutud summadel, vaid probleem on põhimõtteline, mistõttu kontrollime põhjalikult kõiki korruptsioonikahtlusi mõlema ametniku suhtes," ütles prokurör ning lisas, et kahtlustus on esitatud konkreetsetele ametnikele ja ei ole seni kogutud tõendite põhjal seotud ühegi erakonnaga.

Kaitsepolitsei Lõuna osakonna direktor Jaanus Kann kinnitas, et uurimine on kestnud juba mõnda aega ning kogutud tõendid on piisavalt kaalukad, et täna mõlemale abilinnapeale kahtlustus esitada.

"Korruptiivsed skeemid lähevad kohati keerulisemaks ning varjatumaks, seda enam õiguskaitseasutused pingutavad, et need siiski paljastada," ütles Kann. "Eesti suurimate kohalike omavalitsuste juhtimistasandilt korruptsiooni välja juurimine aitab kahtlemata ennetada riski, et poliitiline korruptsioon hakkaks ohustama Eesti riigi julgeolekut," lisas Kann.

Semilarski ja Suvorovi suhtes alustatud kriminaalmenetlused ei ole omavahel seotud.

Kriminaalasjade kohtueelset menetlust viib läbi Kaitsepolitseiamet ja juhib Lõuna Ringkonnaprokuratuur.