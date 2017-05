Prokuratuur ei käivita Aasa ja Sarneti suhtes kriminaaluurimist, mida soovis vallandatud Meelis Pai

Põhja ringkonnaprokuratuur otsustas mitte alustada kriminaalmenetlust Taavi Aasa ning Väino Sarneti tegevuse suhtes. Kuriteoteate tegi prokuratuurile Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu esimehe kohalt vabastatud linnavolikogu liige Meelis Pai .

Prokuratuur otsustas Meelis Pai tehtud kuriteokaebuse osas kriminaalmenetlust mitte alustada, ütles prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas ERR-ile.

"Kuriteokaebuse sisuks olid linnahalli ümberprojekteerimiseks tellitud riigihanke nõuete väidetavad rikkumised," märkis Kallas.

Kallase sõnul tutvus prokuratuur kaebusega ning asus seisukohale, et antud juhul kriminaalmenetlust ei alustata, sest prokuratuurile esitatud materjalid ei sisalda küllaldaselt andmeid, mis viitaksid kuriteo toimepanemisele.

"Riigihangete seaduse järgi teostab riigihangete üle järelevalvet rahandusministeerium, kes on antud riigihanke osas viinud läbi kaks järelevalvemenetlust. Neist esimesega tuvastas rahandusministeerium küll hankija poolseid rikkumisi, kuid mitte sellises ulatuses, et oleks pidanud alustama süüteomenetluse," tõdes Kallas.

Tema sõnul viis sama riigihanke osas rahandusministeerium läbi ka täiendava järelevalvemenetluse, kuid ka pärast täiendavate toimingute tegemist järelevalvemenetlus lõpetati.

"Kuna kõnealuse riigihanke osas on rahandusministeerium viinud läbi kaks järelevalvemenetlust ning ei ole tuvastanud nii ulatuslike rikkumisi, mis oleksid nõudnud süüteomenetluse alustamist, ei ole praegu põhjendatud ka kriminaalmenetluse alustamine," ütles Kallas.

Prokuratuur selgitas, et kriminaalmenetlus alustatakse vaid juhul kui esineb põhjendatud kahtlus kuriteo toimepanemise kohta ning kriminaalmenetlusi ei viida läbi selleks, et välja selgitada, kas mõni tegu on või ei ole kuritegu.