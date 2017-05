Prokuratuur asus uurima Pärnu jõkke uppunud äsjapoeginud hobuse võimalikku julma kohtlemist

Aprilli keskpaigas märkasid Pärnu jõel seilanud kanuumatkajad vees hulpivat hobuse surnukeha. Hobune oli nädal enne surma poeginud, looma omanikuks on kohalik hobusekasvataja Kersti Känd. Lääne ringkonnaprokuratuur alustas kriminaalmenetlust uurimaks võimalikku julma kohtlemist looma suhtes.

Lääne ringkonnaprokuratuurist kinnitati Delfile, et kriminaalmenetlus on algatatud seoses looma julma kohtlemise kahtlusega. Uurimine on alles algusjärgus, kogutakse tõendeid ning uuritakse dokumente. Seda, et tegemist on Kersti Kännule kuulunud hobusega, kinnitab hobuse küljes olev kiip. Kellelegi kahtlustust seoses looma julma kohtlemisega esitatud ei ole. Kas seda üldse tehakse, selgitab kriminaalmenetlus.

16. aprillil 2017 leiti Pärnumaal Vändra vallas Kurgja kandis Pärnu jõest uppunud hobuse surnukeha. Nädal aega enne traagilist sündmust oli hobune varsa ilmale toonud.

Hobune kuulus sealkandis hobuseid kasvatavale Kersti Kännule, kellega on Vändra vald juba aastaid vägikaigast vedanud seoses ringi hulkuvate ning naabritele peavalu valmistavate hobustega. Kersti Kännu tegemisi on varasemalt ka Delfist kajastatud ning pisut rohkem kui aasta tagasi käis kohapeal asja uurimas ka Delfi TV "Sensor".

Esialgsete lahkamistulemustega tutvunud Vändra vallavanem Jaanus Rahula kinnitas TV3 "Seitsmestele uudistele", et sünnitusabi polnud professionaalne ning loomaarsti polnud sündmuseks kohale kutsutud.

Pärnumaa veterinaarkeskuse juhataja Raivo Mogilõi sõnul uuritakse hobuse uppumise täpsemaid asjaolusid, samuti on politseile tehtud ettepanek menetluse alustamiseks. Et loomapidajaga on raske kontakti saada - möödunud aasta vältel ei saadud kordagi võimalust kontrolliks -, proovib amet leida esimese sobiva võimaluse Kersti Kännuga kohtumiseks ning sealse eluolu kontrolliks.

PPA pressiesindaja Maria Gonjak kinnitas, et politseile laekus avaldus 2. mail ning juhtunu osas alustati kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb looma julma kohtlemist.

Selgub, et ka hobuste hulkumise probleem ei ole kusagile kadunud. Enam kui aasta tagasi kirjutas Delfi hulkuvates hobustest ja külaelanike suurest murest nii külateedel kui ka aedades. Tänavu 15. mail "Seitsmestes uudistes" ilmunud loos tunnistab Vändra valla arengunõunik Kalev Mitt, et hobused jalutavad endiselt ringi vähemalt viie kilomeetri raadiuses. Et võimalikust kahjust end säästa, on Kersti Kännu hobustele lähedal elavad majaomanikud asunud oma kinnistutele aedu ümber ehitama. Kersti Känd juhtunu täpsemaid asjaolusid TV3 "Seitsmestele uudistele" ei kommenteerinud, kuid toonitas, et las uurimisorganid teevad oma tööd.