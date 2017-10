PPA turvataktika analüütik: Vabaduse väljakul olnuks elektrišokirelv väga efektiivne

Politsei- ja piirivalveameti turvataktika analüütik Armin Saarits kinnitab, et täna Vabaduse väljakul nugadega vehkinu ründe tõkestamiseks oleks olnud elektrišokirelv väga efektiivne.

2007. aasta pronksiöö järel tekkis suur poleemika, kas politsei võiks kasutada tasereid. Paljud poliitikud olid sellele vastu. Kas Vabaduse väljakul oleks kasu olnud taserist, inimene oleks siis veel elus?

Mina leian, et selles situatsioonis oleks elektrišokirelv väga efektiivne. Meil on plaan jagada politseinikele järgmisel aastal esimesed elektrišokirelvad. Õpe käib. Mitteletaalne relv ründe tõkestamiseks on muidugi tunduvalt tõhusam, elektrišokirelv on selleks väga tõhus.

Praegu seadusandlik baas seda ju võimaldab?

Jah, korrakaitseseaduses on elektrišokirelva kasutamine reguleeritud. See relv on tulirelvast vedi leebem ent siiski piisavalt tõhus. Elektrišokirelva puhul pole tegemist erivahendiga, ta on ikkagi relv.

Kunagiste arutelude ajal viidati, et elektrišokirelv võib nõrgema südamega inimesel põhjustada infarkti ehk siis olla sama ohtlik, kui kuul.

Vabatahtlikkuse alusel on politseinikud ka ise elektrišokirelva katsetanud. See relv paralüseerib paarib sekundiks lihasgrupid, sa oledki sirge nagu tikk ja kukud maha ega osuta vastupanu. Sellel hetkel on politseinikul võimalik sekkuda ja isiku käed raudu panna ilma, et isikul verd voolaks.

Miks seda siis praegu kasutuses pole?

Elektrišokirelv on kasutuses küll, kuid ainult eriüksuses. Neid relvi on veel liialt vähe. Aga järgnevatel aastatel elektrišokirelv politsei põhivarustusse kindlasti tuleb. Positiivne tagasiside on nii Leedu kui Soome politseilt. Tõsi, arvatakse, et elektrišokirelva sunnikasutamine suureneb, kuid väidan, et tegelikult on asi vastupidine. Nimelt on elektrišokirelval suurepärane ennetav mõju. Kujutage ette kui politseinik võtab selle vöölt. See relv teeb spetsiifilist kärinat ning sellel on juba ennetav mõju: stopp, kasutan elektrišokirelva. Usun, et see võtab nii mõnedki kurikaelad väga valvele.

PPA pearelvur: uuel aastal saab iga patrull ühe taseri



Hanke tegemine jäi aga venima ja augusti alguses ütles PPA pearelvur Georg-Tomek Triškin Eesti Päevalehele, et elektrišokirelvad võetakse kasutusele järgmisel aastal. "Sel aastal teeme hanke ja tarneaeg jääb järgmise aasta algusesse. Taser tuleb igale patrullile – kahepeale üks. See on küllaltki revolutsiooniline samm. See hoiab ära tarbetud kaklused politseiniku ja päti vahel, kus tuleb kakelda, võidelda ja peksta nuiaga," ütles Triškin.



Korrakaitseseaduses on sätestatud, et politsei teenistusrelvad on tulirelv, gaasirelv, pneumorelv, külmrelv ja elektrišokirelv.



