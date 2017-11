PPA pearelvur: elektrišokirelvade hange kuulutatakse eeldatavasti välja sel kuul, järk-järgult varustatakse taseritega kõik patrullid Eestis

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) plaan politseinikud elektrišokirelvade ehk taseritega varustada lükkus aasta võrra edasi ning relvad jõuavad esimeste ametnikeni tuleva aasta suvel. PPA kuulutab eeldatavasti juba sel kuul välja riigihanke elektrišokirelvade ostmiseks.

PPA pearelvur Georg-Tomek Triškin kinnitas Delfile, et riigihange elektrišokirelvade ostmiseks kuulutatakse eeldatavasti välja sel kuul ning orienteeruv tarne tähtaeg peaks on järgmise aasta esimeses kvartalis. "Seejärel koolitatakse ametnikud välja ning relvad jaotatakse politseinikele."

Esimeste seas saavad elektrišokirelvad kiirreageerimise patrullid ning need jaotatakse üle Eesti laiali. "Järk-järgult on plaanis varustada elektrišokirelvadega kõik patrullid Eestis," ütles Triškin.

PPA peadirektor Elmar Vaher kinnitas möödunud teisipäeval "Aktuaalses kaameras", et elektrišokirelvad jõuavad kasutusse järgmise aasta suvel, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Me oleme neid ostmas, me oleme politseinikke koolitamas ja ilmselt järgmise aasta suvel on esimese reageerimise patrullid juba kasutmas elektrišokirelva," ütles ta.

Hange lükati edasi

Käesoleva aasta alguses kirjutas Forte, et PPAl on kavas patrullpolitseinikud varustada elektrišokirelvadega. Plaani järgi pidi selle aasta teisest poolest teenistusrelvade hulka lisanduma ka taser. Esialgse hanke kohaselt oli kavas osta umbes sada taserit, tulevikus tahetakse taseritega varustada kõik patrullid.

Hanke tegemine lükati seoses eelarveliste vahendite ümberjagamisega edasi ja augusti alguses ütles PPA pearelvur Georg-Tomek Triškin Eesti Päevalehele, et elektrišokirelvad võetakse kasutusele järgmisel aastal. "Sel aastal teeme hanke ja tarneaeg jääb järgmise aasta algusesse. Taser tuleb igale patrullile – kahepeale üks. See on küllaltki revolutsiooniline samm. See hoiab ära tarbetud kaklused politseiniku ja päti vahel, kus tuleb kakelda, võidelda ja peksta nuiaga," ütles Triškin.

Korrakaitseseaduses on sätestatud, et politsei teenistusrelvad on tulirelv, gaasirelv, pneumorelv, külmrelv ja elektrišokirelv.

Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib kasutada kõrgendatud ohu tõrjumiseks elektrišokirelva, kui ohu tõrjumine muu vahetu sunni vahendiga, välja arvatud tulirelvaga, ei ole võimalik või ei ole õigel ajal võimalik, ning arvestusega, et elektrišokirelva kasutamisel tehakse kõik võimalik, et sellega ei seataks ohtu muud kaalukat hüvet.

Eesti patrullpolitseinikele soetatavad taserid Need elektrišokirelvad, millega on plaanis meie patrullid varustada, toimivad nii distantsilt kui on kasutatavad ka kontaktis. Kaugeim kasutuskaugus on 7,5 meetrit, efektiivsem vahemaa on aga 1-3 meetrit. Päästikule vajutades tuleb relvast välja kaks noolekest, mis kinnitatuvad inimese kehasse või riietesse ja elekter juhitakse läbi lihase. Lihased tõmbuvad kokku ja viieks sekundiks on kahe noole vahele jäävad lihasgrupid halvatud.