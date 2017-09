PPA kopter päästis merel hätta sattunud lohesurfari

Foto on illustreeriv.

Eile õhtupoolikul päästis politsei- ja piirivalve (PPA) helikopter Kaberneeme külas Koipsi saare lähedal hätta sattunud lohesurfari, kelle surfivarustus oli purunenud.

"Eile pärastlõunal kell 16.14 sai häirekeskus teate, et Kaberneeme külas Koipsi saare lähedal on merel hädas lohesurfar, kes ei saa iseseisvalt kaldale," teatas Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs.

Lohesurfar sattus merel hätta, sest tema surfivarustus läks katki, samuti olid õnnetuspaigas mitmemeetrised lained ning tugev tuul. Ilmastikuolusid arvesse võttes kutsus päästetööde juht appi politsei- ja piirivalveameti helikopteri, mille abil naine ka veest päästeti.

Hätta sattunu toimetati tervisekontrolliks haiglasse. Ülejäänud lohesurfarid, kes olid Koipsi saarel, said iseseisvalt mandrile. Kiirabi ja päästjad jälgisid neid, kaldale jõudes keegi arstiabi ei vajanud.

Päästetud lohesurfar kandis päästevesti. "Mis siin ikka, vest päästab veest, nii lihtsalt on," tõdes Hirs.

"Merel peab suurte lainete ja tugeva tuulega olema tavapärasest veelgi ettevaatlikum. Ka tänaseks lubab ilmateenistus päris korralikku tuult, saartel ja rannikul puhanguti 15–19 m/s. Loomulikult ei saa keegi nõuda, et näiteks surfispordiga tegelev inimene ainult tuulevaiksel merel hulbib, kuid siiski peab sellise tuulega merele minnes olema eriti ettevaatlik," manitses päästekeskuse pressiesindaja.

Hirs rõhutas, et kindlasti tuleb kriitilise pilguga üle vaadata kogu varustus. "See peab olema igati korras. Üksi merele minek on samuti ohtlik, nii ei saa õnnetusse sattudes ju keegi abi kutsuda. Ning loomulikult päästevest selga," kordas ta.