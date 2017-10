PPA kinnitab, et Ratasel oli õigus vilkurite saatel sotsidega kohtuma sõita

Reformierakondlane Valdo Randpere viitas Jüri Ratase autoga juhtunud avarii taustal, et omaette küsimärk on see, miks üldse ametiautot alarmsõidukina kasutati. PPA selles probleemi ei näe.

"Kaitsealuse liikumisel on operatiivsõidu tegemine tavapärane praktika. Politsei peamine ülesanne on tagada peaministri turvalisus ning võimalusel tagada ka see, et peaminister jõuab ametlikele kohtumistele õigeaegselt," märkis PPA pressiesindaja Olja Kivistik.

"Eesti Vabariigis kehtib minu teada siiani seadus, mis sätestab, et peaministri auto ja saateauto on alarmsõidukid ainult kiireloomuliste ametiülesannete täitmise puhul. Loen lehest, et Jüri sõitis Tehnikaülikoolist Tallinna Linnavolikokku. Kas tõesti klassifitseerub tänapäeval ka Tallinnas sotsidega koalitsioonileppe päästmine peaministri kiireloomuliste ametiülesannete hulka," imestas Randpere oma Facebooki postituses.

Õnnetus juhtus kolmapäeva õhtul, kui Draamateatri juures liikunud Jüri Ratase Audile sõitis külje pealt sisse Georg Otsa tänavalt Pärnu maanteele keeranud Mercedese maastur. Peaminister oli ka ise autos, viga ta õnneks ei saanud.