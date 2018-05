Pootsi hooldekodu elanik: kõrvaltoas toimunud 87-aastase naise tapmisele eelnes mitmetunnine tüli

Pootsi hooldekodu Foto: Eiliki Pukk ->>> eiliki.wix.com/portfolio, Eiliki Pukk

Öösel vastu neljapäeva Pootsi hooldekodus toakaaslase mitu korda kepiga vastu pead lüües tapnud 84-aastane naine on praegu Pärnu haiglas psühhiaatrilise järelvalve all. Hooldekodu töötajad on juhtunust väga ehmunud, elanikud märksa rahulikumad, kui kardeti.