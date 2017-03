Poolteist nädalat kadunud olnud 14-aastane Kirill leiti üles

18. veebruarist saadik kadunud olnud 14-aastane Kirill on leitud, teatas politsei.

"Meil on hea meel teatada, et Kirill on leitud. Ida-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinikud märkasid täna öösel Lasnamäel seltskonda noorukeid ning kontrollimisel selgus, et nende seas oli ka Kirill," teatas Põhja prefektuuri pressiesindaja.

Eelmisel laupäeval lahkus 14-aastane Kirill laste turvakeskusest Tallinnas Nõmme teel ega naasnud sinna. Noormehel kaasas olnud mobiiltelefon oli välja lülitatud.

Politseinikud kontrollis Kirilli võimalikke viibimiskohti, oli teada, et noormees võib liikuda Tallinnas Koplis või Lasnamäel Raadiku kandis.