Poolteisekuune beebi päästis pere vingusurmast

Jõgevamaal elanud pere pääses vingusurmast üksnes tänu imikule, kes äratas nad öösel üles, kuna tahtis süüa.

31. jaanuaril kella 6.43 viidi Saare vallas Kiisli külas raske vingumürgistuse kahtlusega haiglasse mees, naine ja pooleteiseaastane laps. Päästjad tulekollet ei leidnud ja tõenäoliselt oli ving tuppa imbunud eelmise päeva kütmisest, teatas Lõuna päästekeskuse pressesindaja Delfile.

"Tulin õhtul koju ja hakkasin kütma. Olin tööst väsinud, lükkasin umbes poole kaheteistkümne ajal siibrid kinni ja läksin magama. Ma ei pannud tähele olulist asja – siiber sai liiga vara kinni lükatud. Sellega panin ohtu mitte ainult enda, vaid ka naise ja lapse elu," ütles ta Õhtulehele..

"Naine tõusis üles ja hakkas lapsega tegelema. Ütles siis, et tal on nii paha olla. Mõtlesime, et järsku gripp, mis praegu ringi möllab."

Pärast kella kuut helises äratuskell, pereisa ärkas üles ning temalgi hakkas paha. "Läksin õue ja prantsatasin ukse ette teadvusetult maha./--/ Ajasin end ikkagi püsti, koperdasin tuppa, heitsin diivani peale pikali ja ütlesin naisele, et too telefon, kutsun kiirabi. Siis saime juba aru, et kõige taga võib olla vingumürgitus.

Kiirabibrigaad sõidutas pere haiglasse, koju saadi juba järgmisel päeval.