Poola rekajuhid jäid politseile vahele: mõlemad magamata, üks narkojoobes

Politsei tabas täna hommikul Tallinna piiril kaks Poolast pärit rekajuhti, kes olid täiesti magamata. Üks meestest oli narkojoobes.

Kella 8.30 ajal kontrollisid Põhja prefektuuri politseinikud tähelepaneliku liikleja vihje peale Pärnu maanteel Tallinna sissesõidu juures kahte Poola rekkajuhti, kelle sõidustiil äratas kahtlust.

Meeste sõnul olid nad startinud Sakamaalt ega olnud korralikult välja puhanud. Mõlema kinnitusel magasid nad vaid mõned tunnid. Lisaks ilmselgele üleväsimusele tuvastasid politseinikud ühel mehel narkojoobe tunnused. Ta on viidud analüüside tegemiseks haiglasse. Politseinikud kõrvaldasid mõlemad juhid liiklusest.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalve keskuse juhi Hannes Kullamäe sõnul hoiti tähelepaneliku kaasliikleja ning politseinike koostöö tulemusel ära suur oht, kuna magamata ning uimastite mõju all olev sõidukijuht ei suuda liikluses tähelepanelikult käituda, mistõttu sattuvad sellised sõidukid ka kergemini õnnetustesse.

"Kui arvestada, et need inimesed vastutasid suurte veoste eest ning olid sisenemas linna, kus liiklus on tihe ning lisaks autodele ületavad teed ka jalakäijad, panid nad ohtu paljude kaasliiklejate turvalisuse. Magamatus, alkohol ja narkootilised ained ning nende koosmõju muudab autojuhi reageerimisvõime nullilähedaseks ning kokkuvõttes ei ole sellises seisundis võimalik liikluses veatult käituda. Need on tõsised rikkumised, mille tagajärjel võib keegi kaotada elu või tervise," märgib ta.