Põlvamaal põrkasid kokku veok ja sõiduauto, sõiduauto juht sai õnnetuses viga

Kella 8.40 paiku sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Põlvamaal Räpina vallas Põlva–Karisilla tee 26. kilomeetril, kus põrkasid kokku veok ja sõiduauto. Kokkupõrke tagajärjel paiskus veok kraavi külili ning ka sõiduauto teekond lõppes kraavi rulludes ning katusele paiskudes.

Praegu teadaolevalt sai viga sõiduauto juht, kelle meedikud haiglasse viisid. Veokijuht õnnetuses viga ei saanud.

Liiklus õnnetuspaigal on tugevalt häiritud, liiklemiseks on vaba üks sõidusuund, politsei reguleerib kohapeal liiklust.

Õnnetuspaigal töötav Kagu politseijaoskonna välijuht Tarvo Nõgesmäe märkis, et teel püsti püsimisega on üksjagu raskusi, kuivõrd tee on ääretult libe. „Antud avarii asjaolud on veel selgitamisel, ent arvestades praegusi tee- ja ilmaolusid, tuleb igal sohvril valida ohutu sõidukiirus, olla teel toimuva suhtes eriliselt tähelepanelik, hoida eesliikujatega piisavat pikkivahet ning vältida järske manöövreid ja möödasõie. Nii jääb ka juhile enam võimalusi aegsasti reageerida liikluses ette tulla võivatele ohuolukordadele,“ sõnas ta.