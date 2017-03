Põlvamaal põles vana laudahoone

Veidi enne kella 19 sai päästeamet väljakutse Põlvamaale Valgjärve külla, kus põleb ühele puidutööstusele kuuluv laudahoone.

Päästeametile teatati, et leegid on katuselt väljas. Päästeametist öeldi Õhtulehele, et katuse all põles umbes 20 ruutmeetrit isolatsioonimaterjali.

Esmalt jõudsid kohale Valgjärve vabatahtlikud, seejärel ka kutselised päästekomandod.

Põleng lokaliseeriti kella 19.35 paiku ja kella 20.15 paiku olid kõik päästejõud peale vabatahtlike juba lahkunud.

Inimesi hoones ei viibinud.