Põlvamaal leiti teekraavist 15-aastase neiu surnukeha

1. jaanuaril kella 14.15 paiku sai häirekeskus teate, et Põlva vallas teekraavist leiti noore neiu surnukeha. Politsei selgitas, et hukkunu on 15-aastane kohalikus perekodus elanud neiu, kes on varem korduvalt jäänud ööks ära perekodu töötajatele sõna jätmata, kuid on nendel juhtudel alati turvaliselt koju tagasi jõudnud või toodud. Millistel asjaoludel ja millal noor neiu sedapuhku hooldekodust omavoliliselt lahkus, on veel selgitamisel.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk nentis, et noore inimese surm on igal juhul äärmiselt traagiline. "Politsei teeb endast oleneva, et saada võimalikult kiiresti lõpuni selgeks, kuidas noor naine selliselt hätta sattus ja elu kaotas. Kontrollisime sündmuskoha ja surnukeha esmasel põhjalikul vaatlusel kõiki võimalikke versioone, aga kuriteole seejuures midagi ei viidanud. Praegu menetlustoimingud jätkuvad ning edasises ekspertiisis selgitame, mis on täpne surma põhjus," märkis operatiivjuht.

Alaealise neiu surmajuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.