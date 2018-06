Põlvamaa maasikakasvatustest avastati 29 võõrtöölist, kel polnud ametlikult õigust siin viibida

Lõuna prefektuuri piiriametnikud avastasid Põlvamaa maasikakasvatustest 29 välistöölist, kelle lühiajaline töötamine ei olnud enne tööle asumist PPAs nõuetekohaselt registreeritud.

Maakeeli tähendab see seda, et enne, kui välismaalane siin tööle asub, peab ettevõtja tema andmed PPA-le edastama. Seal omakorda kontrollitakse inimeste tausta.

Põhjuseks on see, et töölisel võib Eestis viibimiseks olla hoopis teine põhjus ja PPA-l peab olema kontroll, kes siin viibivad. Probleem on PPA teada kasvav, kuna väikete palkade tõttu on just maasikakasvatustes aina enam välismaalasi, eestlasi on selle töötasuga raske tööle meelitada. Kärsitud tööandjad aga ei taha oodata asjade ametlikku käiku, vaid võtavadki inimese kohe tööle.

Antud reidil kontrolliti kolme juriidilist isikut ja 62 füüsilist isikut. Piiriametnikud alustasid eksinute suhtes menetluse ning neile määrati Eestis töötamise tingimuste rikkumise eest rahatrahvid. Muid rikkumisi reidil ei avastatud.