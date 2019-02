Põlva külje all hukkus plahvatuses mürsku saaginud mees

20. veebruaril kella 13 paiku teatati Häirekeskusele, et Põlva vallas toimus plahvatus, milles sai üks mees vigastada. Sündmuskohale saabunud kiirabibrigaad toimetas mehe haiglasse, kuid tema vigastused olid sedavõrd rasked, et ta suri. Täpsemate asjaolude selgitamiseks alustas Kaitsepolitseiamet kriminaalmenetlust.

Uurimise käigus on välja selgitatud, et esialgsetel andmetel lõikas 47-aastane mees kuuris ketaslõikuriga lõhkeainet sisaldavat mürsutaolist eset, mis selle tagajärjel plahvatas. Plahvatuses sai mees eluohtlikult vigastada. Keegi teine sündmuse tagajärjel vigastada ei saanud.

Mees ei ole varem õiguskaitseasutuste tähelepanu all olnud, kuid tema valdusest leiti teisigi relvade ja lõhkeainetega seotud esemeid, mille omamine on ebaseaduslik.

Täpsemad asjaolud, sealhulgas kust mees lõhkekeha sai, on veel selgitamisel. Küll aga rõhutavad õiguskaitseasutused, et lõhkekehade ja nendega seotud esemete omamine, avamine või nendega muul moel ümberkäimine on äärmiselt ohtlik ning võib viia tõsiste tagajärgedeni. Leitud lõhkekehadest tuleb selliste olukordade ja võimalike seaduserikkumiste ära hoidmiseks teavitada häirekeskust numbril 112.