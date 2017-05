Põltsamaal kadunud 78-aastane Elle leiti surnuna

Möödunud nädala kodukohast Põltsamaal lahkunud ja kadunuks jäänud Elle (78) leiti surnuna.

Täna keskpäeval teatas juhuslik inimene, et märkas Põltsamaa jões naise surnukeha. Politsei tuvastas, et uppunu näol oli tegemist kadunud Ellega. Politsei selgitas, et surnukehal väliseid vägivalla tundemärke ei olnud, surma täpne põhjus selgitatakse kohtuarstlikul lahangul.

Politsei tänab kõiki vabatahtlikke ning koostööpartnereid, kes otsingutel suureks abiks olid.

Viimati nähti prouat 16. mail Põltsamaa linnas Veski tänaval pargipingil istumas, kuid siis ei osanud kõrvalised aimata, et proua võiks abi vajada.