Politseireidi tulemused Jõhvis: null joobes juhti

"Taoliste reidide puhul kontrollime korraga sadu juhte ning kõige suurem rõõm on siis, kui kõik sõidukijuhid on kained. Seda ei juhtu paraku kuigi tihti," sõnas Jõhvi politseijaoskonna patrullitalituse juht Hannes Heinsar.

Ida prefektuuris kontrollisid politseinikud kokku 2325 sõidukijuhi kainust, sellest Rakvere politseijaokonna alal 925, Jõhvis 920 autojuhti ja Narvas 480.

Kui Jõhvi politseinikud said oma piirkonna autojuhte eile kiita, siis nii Lääne-Virumaa korrakaitsjad kõrvaldasid ühe joobes juhi ning tuvastasid lisaks kaks juhtumit, kus ei kasutatud nõuetekohaselt turvavarustust. Narvas tabasid reidi käigus politseinikud samuti ühe autojuhi, kes ei oleks tohtinud roolis olla.

"Isegi üks joobes juht liikluses on liiga palju. Kahjuks ei tule meelde sellist päeva, kui Eestis poleks tabatud ühtegi joobes roolikeerajat. Oktoobris oli Narvas kaks juhtumit, mis panid isegi kogenud politseinikke pead vangutama, nimelt kõrvaldasime roolist kahel korral joobes naised, kes olid lapseootel. See on äärmiselt vastutustundetu nii enda, teiste liiklejate kui ka sündimata laste suhtes," sõnas Narva politseijaoskonna patrullitalituse juht Aleksandr Urb.

Tänavu pidasid Ida prefektuuri politseinikud kinni üle 950 joobes sõidukijuhi, neist üle 150 – tänu häirekeskuse lühinumbrile 112 helistanud hoolivatele liiklejatele, kes kahtlase sõidustiiliga autot märkasid ja sellest politseile teada andsid.

Joobes sõidukijuhtide süül toimus Ida prefektuuris tänavu 48 liiklusõnnetust, milles hukkus üks inimene ja sai kannatada 21 inimest.