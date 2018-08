Politseinikud saavad püssidega vehkimistele väljakutseid iganädalaselt

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre sõnul on politsei viimasel nädalal reageerinud mitmele teatele, kus inimesed on välja võtnud relva või relvataolised esemed, mis on originaalidega välimuselt äravahetamiseni sarnased. See tekitab kõrvalviibijate jaoks hirmutavaid olukordi.

"Selliste väljakutsete puhul on tegemist ärevaks tegevate teadetega, millele reageerime alati kõrgeima prioriteedi ning suurte jõududega. Oma tööpraktikas näeme, et viimastel aastatel reageerivad politseinikud pea iganädalaselt väljakutsetele, kus keegi relvataolise esemega vehib või ähvardab ja ümberkaudsetes inimestes hirmu tekitab," ütles Tamber täna Delfile. Väljakutsele reageerides ei tea operatiivteenistused kunagi, kas välimuselt tulirelvale väga sarnane ese on stardipüstol, mängu-, õhk-, gaasi- või hoopis tulirelv. "Sel hetkel on politseinike esmaülesanne tagada ümberkaudsete inimeste turvalisus, mistõttu võib taoline olukord eskaleeruda ning seada lõpuks ohtu relvaga vehkija enda," seletas Tambre. Tamberi sõnul on õhkrelvad originaalrelvaga välimuselt identsed. Lisaks olukordadele, kus inimesed saavad pihta, on olnud ka juhtumeid, kus tulistatakse linde ja loomi.