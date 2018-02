Politseinikud reageerisid täna rohkem kui poolesajale liiklusõnnetusele

Kuigi tänasel päeval juhtus hulgaliselt liiklusõnnetusi, olid enamus neist kergemad. Esialgsetel andmetel sai 56 õnnetuses viga viis inimest, kellest neli said kergemaid vigastusi.

Harjumaal olid politseinikust hommikust kella 19ni reageerinud 26 õnnetusele. Kiirabi toimetas kolm inimest haiglasse kontrolli. Lääne prefektuuris oli kella 19ks toimunud 14 liiklusõnnetust. Peamiselt oli tegu kahe sõiduauto osalusel toimunud plekimõlkimiste ja teelt välja sõitudega. Õnnetustes sai viga üks inimene. Lisaks oli ka juhtum, kus autole kukkusid sõidu ajal kaks puud auto peale.

Ida prefektuuris reageerisid politseinikud viiele õnnetusele, kus inimesed viga ei saanud. Lõuna-Eestis on seni olnud 12 politsei sekkumist nõudnud liiklusvahejuhtumit: kergemad plekimõlkimised libeduse ja piisamatu pikivahe koosmõjul, teelt välja sõitnud autod (sh üks liivapuistur sattus kraavi), pimedas kurvis teele kinni jäänud veok jms. Lisaks on infoteateid mõnedest masinatest, mis on kraavipervel, ja kuhu politseid pole tarvis olnud.

Politsei palub, et ka täna õhtul ja homme maanteedel sõitvad juhid oleksid ettevaatlikud ning ei ajaks taga suurimat lubatud kiirust. Talvised teeolud toovad kaasa ootamatuid liiklustakistusi ning neid aitavad vältida sobiv sõidukiirus ja pikivahe.

Suuremad tänased õnnetused:

Raplamaal Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 91. kilomeetril juhtus täna hommikul 8.51 toimus liiklusõnnetus, kus toimus nelja sõiduki ahelavarii. Õnnetuses inimesed viga ei saanud.

Loe veel

Veoauto, millel purunes rehv oli teel peatunud ja takistas liiklust. Maantee ääres seisvast veoautost anti ka politseile teada ning patrull oli sinnapoole teel. Kahjuks toimus enne politseinike saabumist liiklusõnnetus, kus õnneks inimesed viga ei saanud. Teel olnud reka taha jäi seisma kaubik, kuid kaubiku taga sõitnud kahe veoautojuhid ei jõudnud piisavalt kiiresti reageerida ning toimus ahelavarii.

Järvamaal Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 107. kilomeetril juhtus kella 11 paiku liiklusõnnetus, kus põrkasid kokku liinibussi ja kaubik. Esialgsetel andmetel pidurdas järsult bussi ees liikunud sõiduk ja bussijuht pöörast tagant otsasõidu vältimiseks vastassuunavööndisse, kus talle tuli vastu kaubik. Kaubiku juht sai raskelt viga ning ta toimetati haiglasse.

Bussis oli kokku seitse inimest. Kiirabi vaatas reisijad kohapeal üle ning kedagi haiglasse ei toimetatud. Buss oli teel Tartust Tallinnasse.

Kella 7.42 ajal avarii Tartus Jaama ja Lehe tänava ristmikul, kus esialgsetel andmetel ei andnud VW juht teed ülekäigurajal sõiduteed ületanud 12-aastasele tüdrukule. Juht selgitas, et ei näinud jalakäijat. Tüdruk viidi tervisekontrolliks traumapunkti.

Täna kella 12.15 paiku teatati liiklusõnnetusest Tartus Võru ja Teguri tänavate ristmikul, kus õnneks keegi viga ei saanud. Esialgsetel andmetel juhtus õnnetus pisikese pikivahe ja libeduse koosmõjul. Ridamisi põrkasid kokku sõidukid Fiat, Jeep ja Audi.

Täna kella 10.50 paiku juhtus liiklusõnnetus Kambja vallas Tatra külas, kus veokit DAF juhtinud mees püüdis mööda sõita tema ees vasakpööret alustanud sõidukist. Ilmselt jäi veokijuhil märkamata bussijaama teeserva palistanud äärekivi, mille vastu sõitnuna paiskus poolhaagisega veok risti teele ja vastu vastassuuna teepiiret. Keegi viga ei saanud.