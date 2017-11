Politseinikud lasid Raplamaal maha kaks koera

Täna kella 17.04 ajal sai häirekeskus teate, et kaks agressiivset koera ründavad Kehtna vallas veiseid. Sündmuskohal olevad kaks patrullpolitseinikku kasutasid koerte peatamiseks teenistusrelva. Koerad surid saadud vigastustesse.

Sündmuskohale jõudnud patrullpolitseinikud suunasid esmalt koertest eemale juhtunust teavitanud inimese. Seejärel püüdsid politseinikud koertele rahulikult läheneda, aga kui koerad neid märkasid, hakkasid nad agressiivselt liikuma ametnike poole. Otsese ja vahetu ohu tõrjeks kasutasid politseinikud teenistusrelva. Koerad said raskelt vigastada ja surid sündmuskohal saadud vigastustesse.

Politseinikud vahejuhtumis vigastada ei saanud.

Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus sõnas, et tegemist on kahetsusväärse juhtumiga. „Kui võetakse endale koduloom, siis tuleb tema eest ka vastutada. On oluline, et koer ei pääseks lahti ega tekitaks ohtu teistele inimestele ja loomadele. Selle kurva sündmuseni viiski asjaolu, et antud koerad jooksid vabalt ringi ning olid ohtlikud teistele inimestele ja loomadele. Kahjuks ei jäänud politseipatrullil muud üle, kui kasutada enese ja teiste kaitseks kõige äärmuslikumat meetodit,“ lisas Ruus.

Koerte omanik pole hetkel veel teada.