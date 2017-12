Politseinikud kontrollivad täna Tallinnas talverehvide kasutamist

Täna ennelõunal hakkavad Põhja prefektuuri liikluspolitseinikud kontrollima, kas 1. detsembrist kohustuslikud talverehvid on autodele alla jõudnud.

Põhja prefektuuri avariigrupi juhi Tanel Pajumaa ütles, et täna kontrollitakse, kas sõidukitel on alla hooajale vastavad rehvid. "Kõik autoomanikud, kelle sõidukil on veel suverehvid, peaksid auto koju jätma. Suverehvidega sõites seatakse teised liiklejad ohtu," ütles Pajumaa.

Pajumaa lisas, et eesmärk ei ole karistada, kuid suuremate vajakajäämiste korral tehakse erand.

Detsembrist alates on talverehvid kohustuslikud.