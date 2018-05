Politseinike suunas signaalrevolvrist lasknud mees võeti vahi alla

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Juhan Ojasoo sõnul oli tegemist väga ohtliku olukorraga. „Olukorda arvestades lõppes isegi hästi, arvestades, mis võinuks juhtuda. Igasugused õhkrelvad, stardipüstolid ja relvamaketid on välimuselt tulirelvadega ülimalt sarnased, mistõttu võinuks see olukord eskaleeruda tulevahetusega. Õnn on, et vahejuhtum päädis politseiametnikule vaid kergete vigastustega.“

Ojasoo sõnul peavad relva või relvataolist eset omavad inimesed seda enesega kaasas kandma igal ajahetkel varjatult. „Relva kandmise või vehkimisega ei tohi tekitada hirmu ümberkaudsetes inimestes. Üldiselt võiksid inimesed relvi ja relvataolisi esemeid kasutada vaid sihtotstarbeliselt ning nende niisama kaasas kandmist tuleks sootuks vältida.“

Viimasel ajal on Harjumaal oluliselt kasvanud rünnete arv, kus kannatanu hirmutamiseks kasutatakse relva. Enamasti pole tegu tulirelvaga vaid pneumo- ehk õhkrelvaga, kuid need on välimuse poolest väga sarnased tulirelvadele. Inimesed peaks endale teadvustama, et ka pneumorelvaga kellegi ähvardamine või kellegi sihtimine isegi juhul, kui seda tehakse n-ö naljaviluks, võib olla karistatav.

Näited varasematest sündmustest

Harju maakohus tunnistas süüdi 38-aastase mehe selles, et eelmise aasta 8. augustil seistes sõiduteel kaupluse vastas, suunas ta pneumaatilise püstoli Makarov sõitva mootorsõiduki BMW poole. Kohus määras karistuseks reaalse vangistuse pikkusega neli kuud. Jõustunud kohtuotsusega saab tutvuda siin.

Harju maakohus tunnistas süüdi 31-aastase mehe selles, et selle aasta 11. veebruaril sooritas ta bussis ühe lasu pneumaatilisest püstolist. Paar päeva hiljem viibis mees ühes toitlustuskohas, kus suunas pneumaatilise püstoli ühe külastaja poole. Kohus määras mehele karistuseks tingimisi vangistuse ning suunas sotsiaalprogrammi. Jõustunud kohtuotsusega saab tutvuda siin.

Harju maakohus tunnistas süüdi 28-aastase mehe selles, et eelmise aasta 5. novembril viibides pargis, sihtis ta stardipüstoliga kolme inimese suunas ning ähvardas neil põlved ja ajud sodiks lasta. Kohus määras karistuseks tingimisi vangistuse, kohustades teda täitma kontrollnõudeid kriminaalhooldaja järelevalve all. Jõustunud kohtuotsusega saab tutvuda siin.