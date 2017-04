Politseinike kärme tegutsemine päästis naise elu

Möödunud nädalal helistas häirekeskusesse murelik naine, kes polnud mitu päeva saanud ühendust oma õega, kes põeb epilepsiat.

Kuna inimese elu võis olla ohus, saadeti koheselt Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Allar Lohu ja tema meeskond naise koju Riisiperes, vahendab Põhja prefektuuri Facebooki lehekülg. Naine mobiiltelefonile ei vastanud ning positsioneering näitas Riisipere asulat.

Lohu nägi, et korteri võti oli seespool ees. See oli ohumärk, et midagi on toas juhtunud ja viivitamatult tuleb korterisse pääseda. Korteri ust keegi ei avanud ja kohale kutsuti kolleegid päästeametist. Koostöös selgitati välja, et rõdu kaudu korterisse ei pääse ja ainuke võimalus on siseneda läbi ukse. Naise õde andis loa lõigata läbi uksekeel, et kiiresti siseneda.

Korteripõrandalt leiti naine, kes hingas, kuid polnud kontaktne. Patrullpolitseinikud asusid esmaabi andma. Samal ajal kutsuti appi kiirabi, kes viis raskes seisundis naise haiglasse. Naine sai tänu õigeaegsele sekkumisele arstide hoole alla ning paraneb tänaseks jõudsalt. Eile jõudis politseini naise õe tänu häirekeskuse töötajatele, Lääne-Harju jaoskonna politseinikele, päästeametnikele ning kiirabitöötajatele, kelle kiire reageerimine aitas päästa tema lähedase elu.

"Ütleme ka meie aitäh ning teeme kummarduse kolleegidele ning koostööpartneritele, kes iga päev elusid päästavad ja säästavad," öeldakse Põhja prefektuuri poolt.