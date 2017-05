Politseinik: narkootikumidega teevad noored tutvust juba põhikoolis

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurijat Margo Kivilat teevad murelikuks juhtumid, kus üha nooremad puutuvad kokku narkootiliste ainetega.

Narkopolitseinikud said üleeile ärevaks tegeva teate. Ühes Tallinna koolis on esimese klassi laps ecstasy tabletti söönud ning seetõttu haiglasse sattunud. Koheselt asuti informatsiooni kontrollima ning politseinikud külastasid kooli. Kooliperega suheldes selgus, et üks lapsevanem oli näinud sotsiaalmeedias levivat postitust roosat värvi karukujulistest tablettidest, mille tarvitamise tulemusena on teistes riikides noored haiglasse sattunud.

Lapsevanem viis oma esimeses klassis õppiva lapsega läbi ennetava vestluse. Laps omakorda rääkis hoiatavast loost klassikaaslastele. Seda kuulis kõrvalt teine õpilane, kes sai ekslikult aru, et koolis on narkootikumidest tingitud mürgistusjuhtumeid esinenud. Kontrollimisel see info õnneks tõeks ei osutunud.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Margo Kivila sõnul oli info alarmeeriv, sest teistes riikides on sarnaseid juhtumeid esinenud. Kogemus näitab, et naaberriikides levivad trendid jõuavad varem või hiljem meieni. „Seetõttu on väga tervitatav, et lapsevanemad laste seas teavitustööd teevad. Inglismaal on viimastel kuudel sattunud haiglasse põhikooliealised, kellele on müüdud roosat värvi karukujulisi ecstasy tablette (ingl k. teddy bear pills). Iga täiskasvanu peaks teadma, mida nii noore inimese organismile sedavõrd raske mürk teeb,“ sõnas Kivila.

Narkopolitseinikku teevad murelikuks juhtumid, kus üha nooremad puutuvad kokku narkootiliste ainetega. Aprillis võttis politseiga ühendust üks Tallinnas Lasnamäel asuva kooli klassijuhataja, kel tekkis kahe 9. klassi õpilase välimuse ja väsinud oleku tõttu kahtlus, et nad tarvitavad narkootilisi aineid. Kool pöördus politsei poole ning 15-aastasel ja 16-aastasel noormehel tuvastati narkojoove. Ühe poisi taskust leiti kanepit. Noorukitega vesteldes ilmnes, et poisid on narkootilisi aineid tarvitanud juba pikemat aega ning tarvitajate ring oli palju laiem. Ühe poisi kodus korraldati koosviibimisi, kus keelatud aineid proovisid klassikaaslasedki. Seda tehti siis, kui vanem oli kodust ära, ent oli ka kordi, mil lapsevanem viibis kõrvaltoas. Noored alustasid kanepist, kuid viimasel ajal tarvitati ecstasyt ning katsetati ka psühhotroopsete ainetega.

Sellistel juhtudel annab politsei noortele võimaluse osaleda programmis „Puhas tulevik“, kus noorega asuvad tegelema politseinikud ning psühholoogid. Teismeline peab kuue kuu jooksul näitama, et on keelatud ainetest puhas. Programmi läbinud noored saavad jätkata elu märketa karistusregistris.

Kivila sõnul on paljudele lapsevanematele sageli halb üllatus, et noorte riskikäitumine algab juba väga varajases eas. „Endi sõnul ei osanud nad halvimas unenäos näha, et juba põhikoolis eksperimenteerivad lapsed narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega,“ sõnas ta.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo on võtnud alaealistele narkootiliste ainete müüjad erilise tähelepanu alla. Tänavu on uurimistest ilmnenud informatsioon 80 alaealise kohta Tallinnas ja Harjumaal, kellele on müüdud ja kes on tarvitanud keelatud aineid. Info laekumisel edastatakse noorte andmed noorsoopolitseile. Kivila sõnul on sellise informatsiooni kaardistamise eesmärk võimalikult varajane sekkumine. „Mida varem jaole saame, seda suurem on tõenäosus hoida ära hullem. Lapsevanemad, haridustöötajad ning kõik, kes lastega kokku puutuvad – palun andke alati kahtlustest julgelt teada ning koos saame noori aidata ning müüjad tabada. Laste ja noorte kaitsmine on meie kõigi kohus ja ühine vastutus,“ sõnas ta.