Politseileitnant kihutanud mootorratturi rammimisest: ta võttis suuna kesklinna poole, kus oli nii autosid kui ka jalakäijaid

Politsei selgitusel oli reede hilisõhtul mööda linna ligi 200 kilomeetrise tunnikiirusega kihutanud mehe teelt välja rammimine vajalik, sest mootorrattur võttis taas suuna kesklinna poole ning südaöö paiku oli seal nii autosid kui ka jalakäijaid.

„Tasub meeles pidada, et mootorrattur võttis suuna tagasi kesklinna poole, kus sellisel kellaajal oli nii autosid kui ka kergliiklejaid. Selline rattur ei seadnud ohtu mitte ainult ennast, vaid ka teisi, kes võisid tema teele sattuda," ütles PPA turvataktika ekspert Armin Saarits.

Nimelt kihutas 22-aastane Andre mööda linna nii, et politsei blokeeringutest ja teetõketest möödumiseks kasutas aeg-ajalt ja jalakäijate teed. Õnneks sel hetkel seal kedagi ei liikunud.

Politseileitnandi sõnul tuleb sõiduki sundpeatamine teha selliselt, et see hoiab ära raskemaid tagajärgi ja selle ulatus on proportsionaalne sooritatud rikkumisega.

„Proportsionaalsus sõltub aga tihtipeale olukorrast ja sündmuse asjaoludest. Politseinikul on mitmeid variante, kuidas sõiduk peatada. Ta võib blokeerida tee, kasutada teesulgu või „siili". Äärmuslikumad on ka teelt väljasurumised ja tulirelvaga rehvide purustamine."

Saaritsa sõnul on kaherattaliste puhul sundpeatamise võimalusi vähem. „Seega otsust tehes tasub meeles pidada, kas tagajärg kaalub üles saadava kasu. Praegune sündmus lõppes õnnelikult ja kihutava mootorratturi teekond takistati," lisas Saarits.

Loe veel

Kihutanud Andre vahi all ei ole. Menetluse käigus selgitatakse välja, missugused olid tema rikkumised ning seejärel saab rääkida karistusest.

Aastas kümmekond sundpeatamise juhtumit

Liiklusjärelvalve politseipatrullist möödus reedel kell 23.19 mootorratas, mille kiiruseks fikseeriti 101 km/h. Politseinikud hakkasid linnas ohtlikul kiirusel Pirita tee suunas sõitnud ratturile järele sõitma ning teatasid eespool liikunud teisele patrullile, et tagant poolt läheneb mootorrattur. Mootorrattur möödus ees liikunud patrullist, eiras peatumismärguannet ja jätkas sõitu mööda Pirita teed Viimsi suunas.

Kloostrimetsa teele pööranud mootorratas jätkas sõitu suurel kiirusel Pärnamäe tee suunas. Pärnamäe teele pööranud ja sealt taas Narva maanteele jõudnud mootorratta liikumist üritas vastu sõitnud patrull Kelluka tänaval takistada. Mootorratas sõitis teed blokeerinud politseiauto ja piirdeaia vahelt läbi ning kriimustas politseisõidukit. Suurel kiirusel liikunud mootorratast üritasid peatada veel kaks vastu liikunud politseiautot, kuid rattur jätkas ohtlikke manöövreid, sealhulgas kõnniteel sõites.

Narva maantee ja Vana-Kuuli ringristimikul võttis mootorrattas hoogu maha ning patrullpolitseinik nägi võimalust mootorratas teelt välja suruda.

Aastas on keskmiselt kümmekond sundpeatamise juhtu, kus kasutatakse sundpeatamise vahendit „siil“, surutakse sõiduk teelt välja või blokeeritakse tee politseisõidukitega. Politseinikud peavad alati arvestama sellega, et sundpeatamine peab toimuma võimalikult ohutult nii politseinikele endile kui ka peatatavatele.

Ööl vastu laupäeva põgenes tsiklimees Andre Tallinnas kuni 200 kilomeetrise tunnikiirusega politsei eest. Tagaajamise käigus läbiti ligi 15 kilomeetrit, kuni politsei otsustas tsiklimehe peatamiseks ta teelt välja rammida.

Delfi käsutuses olevalt politsei videolt on näha, kuidas politsei eest põgenedes ignoreerib rattur teetõkkeid ning kihutab neist möödumiseks vahepeal jalakäijate teel. Lõpuks, jõudes Vana-Kuuli ristmiku lähistele on politsei sunnitud mootorratast rammima.

Tagaajamine algas lauluväljaku Oru väravate lähistel, kus politseipatrull mõõtis kiirust. Enam kui 100 km/h kihutanud rattur ei reageerinud politsei märguandele ning ning kihutas edasi Pirita teele. Sealt sõitis ta Pärnamäe teele ning edasi Narva maanteele, kus ta Vana-Kuuli ringristmikul teelt välja rammiti.

Osa teest sõitis Andre 100 km/h, kuid politsei eest põgenedes ulatus kiirus kohati 200 km/h. Põgenik ignoreeris ka politsei poolt tekitatud teesulgusid ning kasutas neist möödumiseks vastasuunavööndit ja jalakäijate teed, kus õnneks sel hetkel keegi ei liikunud.