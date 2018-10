Politseile tõi esimene lumi poolsada avariid, suureks süüdlaseks oli suverehv

„Õnneks ei ole olnud raskeid liiklusõnnetusi ning peamiselt oli tegemist plekimõlkimistega. Täna toimus kõige enam liiklusõnnetusi Lõuna-Eestis, kokku oli neid 35, millest kaks liiklusõnnetust olid vigastatutega. Lääne-Eestis oli liiklusõnnetusi kokku 15, mis olid seotud libedusega. Paljud õnnetused oleksid jäänud olemata, kui oleks valitud teeoludele vastav sõidukiirus või jälgitud pikivahet,“ lausus PPA vastutav Marko Ild.

„Riigi Ilmateenistuse andmetel lume- ja vihmasadu jätkub. Soovitan suverehvidega liikluses mitte liigelda ja eriti ettevaatlik tuleks olla varajastel hommikutundidel, sest külmakraadid muudavad märjad teed libedaks. Võimalusel jätke oma sõidud tegemata või kasutage ühistransporti. Jalakäijatele tuletan meelde helkuri kandmise kohustust, sest pimedal ajal ja halbade ilmastikuolude tõttu on jalakäijad sõidukijuhtidele raskesti märgatavad. Samuti on viimastel tundidel kõikjal üle Eesti ka tuul tugevnenud ning on teateid sõiduteedele langenud puudest,“ lisas Ild.

Juhtus kolm tõsisemat õnnetust, kus ühes sõitis BMW X5 suunaga Võru poole ning kaotas hetkeks juhitavuse, kuid suutis jääda sõiduteele. Tagant lähenes sõiduauto Honda HR-V, kes ei suutnud otsasõitu vältida ja sõitis BMW-le tagant sisse. Sama õnnetusega seoses jäi eesoleva avarii tõttu pidama Toyota Corolla, millele omakorda tagant sõitis otsa sõiduauto Ford Focus. Keegi nendes õnnetustes kannatada ei saanud. Kõik juhid olid kained, juhtimisõigusega ning ka sõidukite rehvid vastasid nõuetele. Osapooled pöörduvad kindlustusse.

Teises teatati õnnetusest Viljandi maakonnas Ainja Külas, kus Valga suunas teeäärest sõitu alustanud Renaultile sõitis tagant otsa sõiduauto Audi. Kiirabi toimetas Viljandi haiglaase kontrolli Renaultis viibinud kaasreisijad. Audil olid suverehvid ja Renaultil lamellid. Mõlemad juhid olid kained.