Politseikoer leidis Tartus nädal tagasi kadunud proua viimasel hetkel elusalt

Lõpuks õnnestus täna politseil kontakti saada proua pojaga, kes emast midagi küll oma sõnul ei teadnud, ent aitas siiski politseinike küsimise peale selgeks teha proua tegeliku sünnikoha Vorbuse külas. Seepeale koondus otsingute fookus kohe ka antud külale.

Operatiivjuht märkis, et eakamate inimeste puhul on võimalik, et nad otsivad meeltesegaduses oma lapsepõlve- või sünnikodu. „Infot mindi kohe kontrollima ning kuna otsinguala oli taas suur, kuid eraldatud muust inimtegevusest, kaasati jälge ajama teenistuskoer. Mõni aeg piirkonda kamminuna andis teenistuskoer pika heina sisse peitununa märku leiust. „Heina sees abitus seisundis lebanud proua näitas politseinikke kuuldes elumärke ning lausus mõne sõnagi, kuid oli alajahtunud ning eluohtlikus seisus. Loodame siiralt, et meedikute pingutused tema elu päästa kannavad vilja ning proua Õieste terveneb jõudsalt,“ soovis operatiivjuht.

Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.