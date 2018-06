Politseijuht Elmar Vaher: netipervertidel on palju vaba aega ja kavalust end varjata

Uuringute järgi on neljandik Eesti õpilastest kogenud küberkiusamist ja 17 protsenti tunnistab, et on ise kedagi internetis kiusanud.

„Viimase aja trend on see, et lapsed teevad endast alastipilte ja videoid ning vahetavad neid omavahel, aga üksteise usaldust kuritarvitatakse ja see materjal avaldatakse," kirjeldab [Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher].

Peale selle on muidugi täiskasvanud netiperverdid, kes esinevad alaealisena, õngitsevad noorte kohta seksuaalse sisuga materjali ja hakkavad hiljem ka füüsilist kontakti otsima,” lisab Vaher ja rõhutab, et sedalaadi kuritegevus on väga varjatud.

„Netipervertidel on palju vaba aega ning parajalt kavalust end peita ja varjata. Ja neil on internetis selleks ka väga suured võimalused."

