Politseid solvanud meestele määrati ligi kuu pikkune arest

Pühapäeva hommikul Pärnus väljakutset lahendama sõitnud politseipatrullidel tuli ühtlasi tegeleda ka joobes ning agressiivsete meestega, kes korrakaitsjate tööd takistasid ja ametnike suunas vägisõnu pildusid. Kohus karistas mehi kohatu käitumise eest ligi kuu pikkuse arestiga.

28. mai varahommikul teatati politseile kaklusest Pärnus Rüütli tänava meelelahutusasutuse ees. Info kohaselt oli kakluse käigus tekitatud ühele mehele peatrauma ning saabunud patrullekipaaž asus selgitama juhtunu asjaolusid.

Samal ajal kui politseinikud kannatanuga tegelesid, astus ümbritseva rahva seast välja 21-aastane joobes mees, kes oli agressiivne, kasutas politseinike suunas ebatsensuurseid väljendeid ning kahjustas ka politseisõidukit.

Sündmuskohale saabus ka teine politseipatrull, kes hakkas rahustama agressiivset noormeest. Selle peale mees aga ei taltunud, samuti ei allunud ta politseinike korraldustele ja jätkas vägisõnade kasutamist korrakaitsjate suunal.

Ajal, mil meest politseisõidukisse paigutati, ligines sellele veel teinegi läheduses viibinud mees, kes ei olnud seotud ei esmase väljakutse ega ka sõidukisse paigutatava mehega, kuid kelle käitumine oli samuti agressiivne ning kõnepruuk sündmatu. Politsei toimetas mõlemad mehed jaoskonda.

Kuna üks meestest ei rahunenud ka pärast korrakaitsjate sekkumist kasutati tema suhtes käeraudu ja pipragaasi. Mehe tervisliku seisundi kontrollimiseks kutsuti kohale meedikud, kelle suhtes mees samasugust käitumist üles näitas.

Politseiniku solvamise ja laimamise tõttu alustati mõlema mehe suhtes väärteomenetlus ning üleeile toimunud istungil leidis kohus, et arvestades meeste käitumist ja ka varasemaid rikkumisi on kohaseks karistuseks ligi ühe kuu pikkune arest. Nii määrati ühele meestest karistuseks 25 ja teisele 20 arestipäeva.

Pärnu politseijaoskonna liiklus- ja patrullitalituse juht Sander Peremees sõnas, et väljakutset lahendama sõites on politseipatrulli eesmärk alati ohuolukord kiiresti lahendada ja võimalikke kannatanuid abistada, mistõttu on kahetsusväärne, et kaks kõrvalist meest seda segasid ja poltseinikke tööülesannete täitmisel takistasid.

Ta avaldas lootust, et ehk aitavad eesolevad nädalad meestel mõista, et korrakaitsjate töö on turvalisuse tagamine ja ühel hetkel võivad ka nemad kiiret abi vajada ja seda saab politsei osutada ainult siis, kui saadakse segamatult tegutseda. saame segamatult tegutseda.

"Teiste inimeste solvamine ebatsensuursete sõnadega ei ole aktsepteeritav ja on kahju, et see meenus noormeestele alles kohtus,“ ütles Peremees.